Украинские войска обстреляли Железную Балку
Украинские войска выпустили по Железной Балке пять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град"
Сотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли Железную Балку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.