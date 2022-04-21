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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784764997.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в четверг снова обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:42
2022-04-21T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/donbass-1784737270.html
https://ria.ru/20220421/obstrel-1784707809.html
горловка
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луганская народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина, донбасс, стирол
17:42 21.04.2022 (обновлено: 17:47 21.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК фиксируют последствия обстрела
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаДонбассСтирол
 
 
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