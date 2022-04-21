15:58 21.04.2022 (обновлено: 16:00 21.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 30 ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Тelegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.