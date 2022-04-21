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Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784711709.html
Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 21.04.2022
Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:23
2022-04-21T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
горловка
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что украинские войска в четверг дважды обстреляли Горловку."В светлый праздник Чистого четверга обстрелян Центрально-Городской район Горловки... Ранение получил слесарь региональной энергопоставляющей компании, 1956 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/gorlovka-1784705831.html
https://ria.ru/20220421/yasinovataya-1784704695.html
горловка
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, горловка, донбасс, донецкая народная республика
14:23 21.04.2022
 
Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что украинские войска в четверг дважды обстреляли Горловку.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда калибра 122 миллиметра
"В светлый праздник Чистого четверга обстрелян Центрально-Городской район Горловки... Ранение получил слесарь региональной энергопоставляющей компании, 1956 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинГорловкаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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