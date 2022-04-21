Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал человек
Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В светлый праздник Чистого четверга обстрелян Центрально-Городской район Горловки... Ранение получил слесарь региональной энергопоставляющей компании, 1956 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.