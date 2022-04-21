https://ria.ru/20220421/diskriminatsiya-1784611833.html
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов - РИА Новости, 21.04.2022
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов
Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T00:31
2022-04-21T00:31
2022-04-21T00:32
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ООН, 21 апр – РИА Новости. Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.По ее словам, косовские сербы продолжают находиться в ущемленном положении. "Наглядный пример – двухкратное увеличение числа нападений на них и объекты их собственности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Резкий скачок наблюдается в этом году: с января по март произошло уже 35 инцидентов. Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово практически не осталось", - сказала Евстигнеева.Как указала дипломат, усилия по окончательному выдавливанию их из края планомерно продолжаются, налицо стремление стереть их культурно-религиозную идентичность.Помимо сербов, по ее словам, подвергаются дискриминации и другие неалбанцы. Как указала Евстигнеева, дело идет к вытеснению из края всех нацменьшинств."Цифры возвращений неалбанцев в Косово ничтожно малы. Просила бы коллег в Совете безопасности задуматься, хотят ли они быть соучастниками создания этнически вычищенного Косово "только для албанцев". Для России такая перспектива категорически неприемлема", - заключила она.
https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, косово, россия, сербия
00:31 21.04.2022 (обновлено: 00:32 21.04.2022)
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов
Зампостпреда России в ООН Евстигнеева назвала дискриминацию косовских сербов неприемлемой
ООН, 21 апр – РИА Новости. Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
По ее словам, косовские сербы продолжают находиться в ущемленном положении. "Наглядный пример – двухкратное увеличение числа нападений на них и объекты их собственности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Резкий скачок наблюдается в этом году: с января по март произошло уже 35 инцидентов. Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово
практически не осталось", - сказала Евстигнеева.
Как указала дипломат, усилия по окончательному выдавливанию их из края планомерно продолжаются, налицо стремление стереть их культурно-религиозную идентичность.
"Под угрозой постоянно находятся православные храмы и монастыри, в том числе включенные в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
. Один из них – обитель Высокие Дечаны – с 2016 года не может вернуть прилегающие земельные угодья, несмотря на решение так называемого конституционного суда Косово в свою пользу", - заявила Евстигнеева.
Помимо сербов, по ее словам, подвергаются дискриминации и другие неалбанцы. Как указала Евстигнеева, дело идет к вытеснению из края всех нацменьшинств.
"Цифры возвращений неалбанцев в Косово ничтожно малы. Просила бы коллег в Совете безопасности задуматься, хотят ли они быть соучастниками создания этнически вычищенного Косово "только для албанцев". Для России
такая перспектива категорически неприемлема", - заключила она.