Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/diskriminatsiya-1784611833.html
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов - РИА Новости, 21.04.2022
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов
Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T00:31
2022-04-21T00:32
в мире
косово
россия
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
ООН, 21 апр – РИА Новости. Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.По ее словам, косовские сербы продолжают находиться в ущемленном положении. "Наглядный пример – двухкратное увеличение числа нападений на них и объекты их собственности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Резкий скачок наблюдается в этом году: с января по март произошло уже 35 инцидентов. Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово практически не осталось", - сказала Евстигнеева.Как указала дипломат, усилия по окончательному выдавливанию их из края планомерно продолжаются, налицо стремление стереть их культурно-религиозную идентичность.Помимо сербов, по ее словам, подвергаются дискриминации и другие неалбанцы. Как указала Евстигнеева, дело идет к вытеснению из края всех нацменьшинств."Цифры возвращений неалбанцев в Косово ничтожно малы. Просила бы коллег в Совете безопасности задуматься, хотят ли они быть соучастниками создания этнически вычищенного Косово "только для албанцев". Для России такая перспектива категорически неприемлема", - заключила она.
https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html
косово
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, россия, сербия
00:31 21.04.2022 (обновлено: 00:32 21.04.2022)
 
Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов

Зампостпреда России в ООН Евстигнеева назвала дискриминацию косовских сербов неприемлемой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриштина
Приштина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Приштина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 апр – РИА Новости. Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
По ее словам, косовские сербы продолжают находиться в ущемленном положении. "Наглядный пример – двухкратное увеличение числа нападений на них и объекты их собственности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Резкий скачок наблюдается в этом году: с января по март произошло уже 35 инцидентов. Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово практически не осталось", - сказала Евстигнеева.
Как указала дипломат, усилия по окончательному выдавливанию их из края планомерно продолжаются, налицо стремление стереть их культурно-религиозную идентичность.
"Под угрозой постоянно находятся православные храмы и монастыри, в том числе включенные в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Один из них – обитель Высокие Дечаны – с 2016 года не может вернуть прилегающие земельные угодья, несмотря на решение так называемого конституционного суда Косово в свою пользу", - заявила Евстигнеева.
Помимо сербов, по ее словам, подвергаются дискриминации и другие неалбанцы. Как указала Евстигнеева, дело идет к вытеснению из края всех нацменьшинств.
"Цифры возвращений неалбанцев в Косово ничтожно малы. Просила бы коллег в Совете безопасности задуматься, хотят ли они быть соучастниками создания этнически вычищенного Косово "только для албанцев". Для России такая перспектива категорически неприемлема", - заключила она.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 00:31
Вучич упрекнул Запад из-за Косово
 
В миреКосовоРоссияСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала