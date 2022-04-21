https://ria.ru/20220421/diskriminatsiya-1784611833.html

Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов

Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов - РИА Новости, 21.04.2022

Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов

Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:31

2022-04-21T00:31

2022-04-21T00:32

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ООН, 21 апр – РИА Новости. Перспектива этнически "вычищенного" Косово только для албанцев неприемлема для России, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.По ее словам, косовские сербы продолжают находиться в ущемленном положении. "Наглядный пример – двухкратное увеличение числа нападений на них и объекты их собственности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Резкий скачок наблюдается в этом году: с января по март произошло уже 35 инцидентов. Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово практически не осталось", - сказала Евстигнеева.Как указала дипломат, усилия по окончательному выдавливанию их из края планомерно продолжаются, налицо стремление стереть их культурно-религиозную идентичность.Помимо сербов, по ее словам, подвергаются дискриминации и другие неалбанцы. Как указала Евстигнеева, дело идет к вытеснению из края всех нацменьшинств."Цифры возвращений неалбанцев в Косово ничтожно малы. Просила бы коллег в Совете безопасности задуматься, хотят ли они быть соучастниками создания этнически вычищенного Косово "только для албанцев". Для России такая перспектива категорически неприемлема", - заключила она.

https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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