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В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html
В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 21.04.2022
В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
США поддерживают дипломатический процесс, который позволит положить конец насилию на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:12
2022-04-21T22:35
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
в мире
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США поддерживают дипломатический процесс, который позволит положить конец насилию на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского."Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям, посредством диалога и дипломатии. Это то, чего мы желаем увидеть – и то, чего наши украинские партнеры, по их словам, хотели бы также", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Таким образом он прокомментировал возможность встречи российского лидера и Зеленского.Прайс добавил, что, по мнению Вашингтона, Украина на протяжении долгого времени демонстрировала серьезный подход к урегулированию разногласий с Россией, и отсутствие прогресса на этом направлении связано, в первую очередь, с позицией Москвы."Наше мнение заключается в том, что Москва несерьезно относится к дипломатическим инициативам, касающимся Украины", - указал представитель американского дипведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784594686.html
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сша, украина, в мире, донбасс, государственный департамент сша
22:12 21.04.2022 (обновлено: 22:35 21.04.2022)
 
В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Представитель Госдепартамента Прайс: США поддерживают дипломатический процесс по Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США поддерживают дипломатический процесс, который позволит положить конец насилию на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям, посредством диалога и дипломатии. Это то, чего мы желаем увидеть – и то, чего наши украинские партнеры, по их словам, хотели бы также", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Таким образом он прокомментировал возможность встречи российского лидера и Зеленского.
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Прайс добавил, что, по мнению Вашингтона, Украина на протяжении долгого времени демонстрировала серьезный подход к урегулированию разногласий с Россией, и отсутствие прогресса на этом направлении связано, в первую очередь, с позицией Москвы.
"Наше мнение заключается в том, что Москва несерьезно относится к дипломатическим инициативам, касающимся Украины", - указал представитель американского дипведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАУкраинаВ миреДонбассГосударственный департамент США
 
 
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