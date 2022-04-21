https://ria.ru/20220421/demilitarizatsiya-1784708139.html

Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог

Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог - РИА Новости, 21.04.2022

Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог

Невозможность размещения украинских войск на территориях, прилегающих к Азовскому и Черному морям, обеспечит безопасность Крымского моста и южных регионов... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:08

2022-04-21T14:08

2022-04-21T14:24

алексей данилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Невозможность размещения украинских войск на территориях, прилегающих к Азовскому и Черному морям, обеспечит безопасность Крымского моста и южных регионов России, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Обтекаемая формулировка от Данилова говорит о том, что реализовать такой замысел для них, вероятнее всего, невозможно. Тем не менее оставлять без внимания эти заявления не следует. Я думаю, что мероприятия по защите столь важного объекта, как Крымский мост, будут проведены. Такая риторика Киева напоминает нам о значимости демилитаризации Украины", - сказал Мельничук.Эксперт считает, что киевская власть подобной риторикой стремится поднять боевой дух деморализованных солдат. В таком же ключе постоянно звучат вбросы о планах украинских войск взять под контроль Херсонскую область. Однако очередным заявлением Киев дал ещё один повод задуматься над вопросом исключения подобных угроз, считает политолог."Это яркий пример того, почему в интересах России сократить военный потенциал Украины до минимума. Также, на мой взгляд, если Украина по тем или иным причинам не сможет размещать вооружение и военный контингент в областях, прилегающих к Чёрному и Азовскому морям, это значительно снизит любые угрозы южным регионам России и обеспечит безопасность эксплуатации Крымского моста", - подытожил Мельничук.

https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html

https://ria.ru/20220421/mos-1784706885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей данилов, украина, россия, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр, в мире