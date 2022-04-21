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Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог - РИА Новости, 21.04.2022
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Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог
Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог - РИА Новости, 21.04.2022
Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог
Невозможность размещения украинских войск на территориях, прилегающих к Азовскому и Черному морям, обеспечит безопасность Крымского моста и южных регионов... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:08
2022-04-21T14:24
алексей данилов
украина
россия
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Невозможность размещения украинских войск на территориях, прилегающих к Азовскому и Черному морям, обеспечит безопасность Крымского моста и южных регионов России, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Обтекаемая формулировка от Данилова говорит о том, что реализовать такой замысел для них, вероятнее всего, невозможно. Тем не менее оставлять без внимания эти заявления не следует. Я думаю, что мероприятия по защите столь важного объекта, как Крымский мост, будут проведены. Такая риторика Киева напоминает нам о значимости демилитаризации Украины", - сказал Мельничук.Эксперт считает, что киевская власть подобной риторикой стремится поднять боевой дух деморализованных солдат. В таком же ключе постоянно звучат вбросы о планах украинских войск взять под контроль Херсонскую область. Однако очередным заявлением Киев дал ещё один повод задуматься над вопросом исключения подобных угроз, считает политолог."Это яркий пример того, почему в интересах России сократить военный потенциал Украины до минимума. Также, на мой взгляд, если Украина по тем или иным причинам не сможет размещать вооружение и военный контингент в областях, прилегающих к Чёрному и Азовскому морям, это значительно снизит любые угрозы южным регионам России и обеспечит безопасность эксплуатации Крымского моста", - подытожил Мельничук.
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алексей данилов, украина, россия, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр, в мире
14:08 21.04.2022 (обновлено: 14:24 21.04.2022)
 
Демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым, заявил политолог

Политолог Мельничук заявил, что демилитаризация Украины обезопасит мост в Крым и юг России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Невозможность размещения украинских войск на территориях, прилегающих к Азовскому и Черному морям, обеспечит безопасность Крымского моста и южных регионов России, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
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"Обтекаемая формулировка от Данилова говорит о том, что реализовать такой замысел для них, вероятнее всего, невозможно. Тем не менее оставлять без внимания эти заявления не следует. Я думаю, что мероприятия по защите столь важного объекта, как Крымский мост, будут проведены. Такая риторика Киева напоминает нам о значимости демилитаризации Украины", - сказал Мельничук.
Эксперт считает, что киевская власть подобной риторикой стремится поднять боевой дух деморализованных солдат. В таком же ключе постоянно звучат вбросы о планах украинских войск взять под контроль Херсонскую область. Однако очередным заявлением Киев дал ещё один повод задуматься над вопросом исключения подобных угроз, считает политолог.
"Это яркий пример того, почему в интересах России сократить военный потенциал Украины до минимума. Также, на мой взгляд, если Украина по тем или иным причинам не сможет размещать вооружение и военный контингент в областях, прилегающих к Чёрному и Азовскому морям, это значительно снизит любые угрозы южным регионам России и обеспечит безопасность эксплуатации Крымского моста", - подытожил Мельничук.
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