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Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве
Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022
Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве
Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес",... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:41
2022-04-21T16:41
2022-04-21T16:41
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что птицы с хохолком из длинных узких перьев, белой грудкой и темным оперением с металлическим блеском занесены в Красную книгу Москвы."Первых вернувшихся чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес"", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для гнездования они предпочитают поля, низкотравные луга и пустыри. Гнездо устраивают прямо на земле и в отличие от других полевых птиц не маскируют его. Высиживают потомство оба родителя поочередно. Питаются чибисы жуками и их личинками.Чибисы распространены от Атлантического до Тихого океана, их возраст может достигать 19 лет.
https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество