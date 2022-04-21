https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html

Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве

Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве - РИА Новости, 21.04.2022

Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве

Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес",... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:41

2022-04-21T16:41

2022-04-21T16:41

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что птицы с хохолком из длинных узких перьев, белой грудкой и темным оперением с металлическим блеском занесены в Красную книгу Москвы."Первых вернувшихся чибисов заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Битцевский лес"", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для гнездования они предпочитают поля, низкотравные луга и пустыри. Гнездо устраивают прямо на земле и в отличие от других полевых птиц не маскируют его. Высиживают потомство оба родителя поочередно. Питаются чибисы жуками и их личинками.Чибисы распространены от Атлантического до Тихого океана, их возраст может достигать 19 лет.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество