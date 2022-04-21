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Carlsberg может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
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Carlsberg может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes, сообщили СМИ
Carlsberg может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Carlsberg может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes, сообщили СМИ
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, пишет газета... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:18
2022-04-21T09:18
экономика
россия
carlsberg
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Производитель пива Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика", 28 марта заявил о намерении продать активы в России и покинуть рынок. И "Балтика" теперь может быть продана AB InBev Efes, рассказал источник издания, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также слышали два собеседника газеты в пивной отрасли и источник на алкогольном рынке. В Carlsberg Group отказались от комментариев. В AB InBev Efes "не комментируют слухи".Один из консультантов по M&amp;A считает передачу "Балтики" AB InBev Efes "единственным разумным вариантом". AB InBev Efes остается на рынке, сравнима по масштабу бизнеса и обладает нужным опытом, отмечает он. При этом старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова считает, что продажа может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти.Руководитель направления по согласованию сделок экономической концентрации и иностранных инвестиций Kulik &amp; Partners Law.Economics Анна Митрошкина добавляет, что ФАС может выдать предписание с обязательством утвердить торгово-сбытовую и ценовую политику и отчитываться о показателях деятельности.По словам основателя сети пивных магазинов "Беру выходной" Николая Желагина, "Балтика" и AB InBev Efes вели наиболее ожесточенную конкуренцию на российском рынке с точки зрения цены, на что расходовали огромные бюджеты. А в случае слияния необходимость инвестировать в цены отпадает, так как пиво региональных производителей в любом случае будет дороже, полагает он.Что касается других иностранцев на пивном рынке, то нидерландская Heineken, которая также объявила об уходе из России, все еще ищет покупателей, говорят источники "Коммерсанта". И, по словам собеседников издания, семь заводов Heineken в РФ могут быть проданы в разные руки.
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экономика, россия, carlsberg, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:18 21.04.2022
 
Carlsberg может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes, сообщили СМИ

"Ъ": датская корпорация Carlsberg Group может продать "Балтику" концерну AB InBev Efes

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкБутылки с пивом
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Производитель пива Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика", 28 марта заявил о намерении продать активы в России и покинуть рынок. И "Балтика" теперь может быть продана AB InBev Efes, рассказал источник издания, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также слышали два собеседника газеты в пивной отрасли и источник на алкогольном рынке. В Carlsberg Group отказались от комментариев. В AB InBev Efes "не комментируют слухи".
Один из консультантов по M&A считает передачу "Балтики" AB InBev Efes "единственным разумным вариантом". AB InBev Efes остается на рынке, сравнима по масштабу бизнеса и обладает нужным опытом, отмечает он. При этом старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова считает, что продажа может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти.
Руководитель направления по согласованию сделок экономической концентрации и иностранных инвестиций Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина добавляет, что ФАС может выдать предписание с обязательством утвердить торгово-сбытовую и ценовую политику и отчитываться о показателях деятельности.
По словам основателя сети пивных магазинов "Беру выходной" Николая Желагина, "Балтика" и AB InBev Efes вели наиболее ожесточенную конкуренцию на российском рынке с точки зрения цены, на что расходовали огромные бюджеты. А в случае слияния необходимость инвестировать в цены отпадает, так как пиво региональных производителей в любом случае будет дороже, полагает он.
Что касается других иностранцев на пивном рынке, то нидерландская Heineken, которая также объявила об уходе из России, все еще ищет покупателей, говорят источники "Коммерсанта". И, по словам собеседников издания, семь заводов Heineken в РФ могут быть проданы в разные руки.
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ЭкономикаРоссияCarlsbergФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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