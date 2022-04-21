Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/birzha-1784703535.html
В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан
В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан - РИА Новости, 21.04.2022
В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан
В Московской области планируется запустить приложение для вывоза отходов и биржу вторсырья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:52
2022-04-21T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
жкх
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/90/1561919022_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c843d48f5b826305add4faaaed5da3b.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Московской области планируется запустить приложение для вывоза отходов и биржу вторсырья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов."Мы сделаем удобный сервис электронный, где человек может в приложении описать, какой вид отходов ему нужно будет вывезти. И оказывается соответствующая услуга. Далее в рамках экономики замкнутого цикла мы планируем запустить сервис, он уже в тестовом режиме запущен, это биржа отходов. Это те отходы, которые переработаны, и на них получены соответствующие технические условия", - сказал Фирсов в ходе 22 заседания Мособлдумы.На сегодняшний день уже проведено порядка пяти сделок на бирже на общую сумму в пять миллионов рублей, уточнил Фирсов.Как отметил министр, в год на территории Подмосковья образуется 50 миллионов кубических метров строительных отходов, в том числе 35 миллионов кубических метров в год завозится из Москвы.В прошлом году в автоматическом режиме выписали штрафы на общую сумму на 85,4 миллиона рублей из-за загрязнения территорий строительными отходами, добавил Фирсов.
https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776242482.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/90/1561919022_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3138b415f4cd457643671952848f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх, общество
13:52 21.04.2022
 

В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыгрузка твердых бытовых отходов
Выгрузка твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Выгрузка твердых бытовых отходов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Московской области планируется запустить приложение для вывоза отходов и биржу вторсырья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
"Мы сделаем удобный сервис электронный, где человек может в приложении описать, какой вид отходов ему нужно будет вывезти. И оказывается соответствующая услуга. Далее в рамках экономики замкнутого цикла мы планируем запустить сервис, он уже в тестовом режиме запущен, это биржа отходов. Это те отходы, которые переработаны, и на них получены соответствующие технические условия", - сказал Фирсов в ходе 22 заседания Мособлдумы.
На сегодняшний день уже проведено порядка пяти сделок на бирже на общую сумму в пять миллионов рублей, уточнил Фирсов.
Как отметил министр, в год на территории Подмосковья образуется 50 миллионов кубических метров строительных отходов, в том числе 35 миллионов кубических метров в год завозится из Москвы.
В прошлом году в автоматическом режиме выписали штрафы на общую сумму на 85,4 миллиона рублей из-за загрязнения территорий строительными отходами, добавил Фирсов.
Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:30Новости Подмосковья
В Подмосковье начнут перемещать мешающие уборке мусора автомобили
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЖКХОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала