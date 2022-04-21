https://ria.ru/20220421/birzha-1784703535.html

В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан

В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан - РИА Новости, 21.04.2022

В Подмосковье планируют запустить биржу вторсырья и приложение для граждан

В Московской области планируется запустить приложение для вывоза отходов и биржу вторсырья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Московской области планируется запустить приложение для вывоза отходов и биржу вторсырья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов."Мы сделаем удобный сервис электронный, где человек может в приложении описать, какой вид отходов ему нужно будет вывезти. И оказывается соответствующая услуга. Далее в рамках экономики замкнутого цикла мы планируем запустить сервис, он уже в тестовом режиме запущен, это биржа отходов. Это те отходы, которые переработаны, и на них получены соответствующие технические условия", - сказал Фирсов в ходе 22 заседания Мособлдумы.На сегодняшний день уже проведено порядка пяти сделок на бирже на общую сумму в пять миллионов рублей, уточнил Фирсов.Как отметил министр, в год на территории Подмосковья образуется 50 миллионов кубических метров строительных отходов, в том числе 35 миллионов кубических метров в год завозится из Москвы.В прошлом году в автоматическом режиме выписали штрафы на общую сумму на 85,4 миллиона рублей из-за загрязнения территорий строительными отходами, добавил Фирсов.

https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776242482.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх, общество