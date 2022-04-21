https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1785338982.html
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту - РИА Новости, 25.04.2022
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту
Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-21T17:30
2022-04-21T17:30
2022-04-25T16:10
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Столичные газовики в преддверии майских праздников напоминают о правилах газовой безопасности в быту... Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Будьте внимательны: закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей на данном стояке. Если решили остаться дома и затеяли генеральную уборку, помните: плиту можно мыть минимум через час после готовки. Используйте влажную губку без абразивных чистящих средств. Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте без специалистов плиту", - говорится в сообщении.Отмечается, что нужно пользоваться только плитами с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке."Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение. Будьте начеку: в праздники активизируются мошенники. Уточняйте информацию о плановой проверке по номеру 104 или через Telegram-бота", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220419/mosenergosbyt-1784270484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные газовики в преддверии майских праздников напоминают о правилах газовой безопасности в быту... Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Будьте внимательны: закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей на данном стояке. Если решили остаться дома и затеяли генеральную уборку, помните: плиту можно мыть минимум через час после готовки. Используйте влажную губку без абразивных чистящих средств. Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте без специалистов плиту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нужно пользоваться только плитами с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа
прекращается при погасании пламени в горелке.
"Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение. Будьте начеку: в праздники активизируются мошенники. Уточняйте информацию о плановой проверке по номеру 104 или через Telegram-бота", - дополняется в сообщении.