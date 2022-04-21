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Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту - РИА Новости, 25.04.2022
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Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту - РИА Новости, 25.04.2022
Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту
Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-21T17:30
2022-04-25T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Столичные газовики в преддверии майских праздников напоминают о правилах газовой безопасности в быту... Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Будьте внимательны: закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей на данном стояке. Если решили остаться дома и затеяли генеральную уборку, помните: плиту можно мыть минимум через час после готовки. Используйте влажную губку без абразивных чистящих средств. Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте без специалистов плиту", - говорится в сообщении.Отмечается, что нужно пользоваться только плитами с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке."Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение. Будьте начеку: в праздники активизируются мошенники. Уточняйте информацию о плановой проверке по номеру 104 или через Telegram-бота", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
17:30 21.04.2022 (обновлено: 16:10 25.04.2022)
 

Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в быту

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Краны газовых приборов нужно перекрывать, если семья планирует провести майские праздники вне дома, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные газовики в преддверии майских праздников напоминают о правилах газовой безопасности в быту... Если вы планируете провести праздники вне дома, перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Будьте внимательны: закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей на данном стояке. Если решили остаться дома и затеяли генеральную уборку, помните: плиту можно мыть минимум через час после готовки. Используйте влажную губку без абразивных чистящих средств. Не мойте газовый шланг-подводку и не двигайте без специалистов плиту", - говорится в сообщении.
Вызов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Отмечается, что нужно пользоваться только плитами с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.
"Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение. Будьте начеку: в праздники активизируются мошенники. Уточняйте информацию о плановой проверке по номеру 104 или через Telegram-бота", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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