В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений
С-400 и "Панцирь": в Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, не уточнив, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
"Мы и раньше понимали: хочешь мира - готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", - сказала Ковитиди.
Как отметила сенатор, мост защищён с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1".
"Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно", - констатировала она.
С воды мост защищён не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьёзной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Помимо этого, ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста.
"Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", - заключила сенатор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова про Крымский мост являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по ее итогам, в наказании.