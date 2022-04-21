https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html

В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений

В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений - РИА Новости, 21.04.2022

В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений

Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:04

2022-04-21T14:04

2022-04-21T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

алексей данилов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Глава СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, не уточнив, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Мы и раньше понимали: хочешь мира - готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", - сказала Ковитиди.Как отметила сенатор, мост защищён с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1"."Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно", - констатировала она.С воды мост защищён не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьёзной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Помимо этого, ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста."Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", - заключила сенатор.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова про Крымский мост являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по ее итогам, в наказании.

https://ria.ru/20220421/mos-1784706885.html

https://ria.ru/20220421/most-1784687488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей данилов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, с-400 «триумф»