Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html
В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений
В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений - РИА Новости, 21.04.2022
В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений
Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:04
2022-04-21T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
алексей данилов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773122227_87:0:1179:614_1920x0_80_0_0_30b94e2439b2ac9e89b6c5b98b7d1b31.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Глава СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, не уточнив, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Мы и раньше понимали: хочешь мира - готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", - сказала Ковитиди.Как отметила сенатор, мост защищён с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1"."Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно", - констатировала она.С воды мост защищён не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьёзной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Помимо этого, ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста."Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", - заключила сенатор.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова про Крымский мост являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по ее итогам, в наказании.
https://ria.ru/20220421/mos-1784706885.html
https://ria.ru/20220421/most-1784687488.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773122227_223:0:1042:614_1920x0_80_0_0_5ee3ac4dcf98944b20cad888b9b19e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей данилов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, с-400 «триумф»
14:04 21.04.2022
 
В Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений

С-400 и "Панцирь": в Совфеде рассказали, как Крымский мост защищен от нападений

© Минобороны РоссииПересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
© Минобороны России
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крымский мост является самым защищённым мостом в мире, его охраняют как системы ПВО С-400 и "Панцирь С-1", так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, не уточнив, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медведев предупредил главу СНБО о последствиях удара по Крымскому мосту
"Мы и раньше понимали: хочешь мира - готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", - сказала Ковитиди.
Как отметила сенатор, мост защищён с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1".
"Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно", - констатировала она.
С воды мост защищён не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьёзной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Помимо этого, ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста.
"Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", - заключила сенатор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова про Крымский мост являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по ее итогам, в наказании.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали слова главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлексей ДаниловДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаКиевРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала