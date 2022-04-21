Рейтинг@Mail.ru
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784817878.html
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:20
2022-04-21T23:32
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
лнр
днр
украина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также (с) Украины", - говорится в сообщении.Горячая линия, как отмечается, позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы."Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами", - добавляется в сообщении.Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте СК и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях."Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале Информационного центра", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3fee00f80ffb0032b766561d228019fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, лнр, днр, украина, следственный комитет россии (ск рф)
23:20 21.04.2022 (обновлено: 23:32 21.04.2022)
 
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР

Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также (с) Украины", - говорится в сообщении.
Горячая линия, как отмечается, позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы.
"Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами", - добавляется в сообщении.
Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте СК и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.
"Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале Информационного центра", - добавляется в сообщении.
Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинЛНРДНРУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала