https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784817878.html

СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР

СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.04.2022

СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:20

2022-04-21T23:20

2022-04-21T23:32

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

лнр

днр

украина

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также (с) Украины", - говорится в сообщении.Горячая линия, как отмечается, позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы."Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами", - добавляется в сообщении.Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте СК и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях."Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале Информационного центра", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, лнр, днр, украина, следственный комитет россии (ск рф)