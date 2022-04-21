23:20 21.04.2022 (обновлено: 23:32 21.04.2022)
СК откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР
Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также (с) Украины", - говорится в сообщении.
Горячая линия, как отмечается, позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы.
"Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершенных украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами", - добавляется в сообщении.
Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте СК и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.
"Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале Информационного центра", - добавляется в сообщении.