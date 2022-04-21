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В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 907 жителей Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784808913.html
В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 907 жителей Украины, ДНР и ЛНР
В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 907 жителей Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 907 жителей Украины, ДНР и ЛНР
Более 900 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля, почти 15 тысяч только в четверг, заявил начальник... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:51
2022-04-21T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 900 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля, почти 15 тысяч только в четверг, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человек, из них - 2 288 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 908 907 человек, из которых 166 049 - дети",- сказал Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 120 770 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 1 960.Кроме того, в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика
21:51 21.04.2022
 
В Россию с 24 февраля эвакуировали более 908 907 жителей Украины, ДНР и ЛНР

Более 900 тысяч жителей Украины и Донбасса эвакуировали в Россию с 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 900 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля, почти 15 тысяч только в четверг, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человек, из них - 2 288 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 908 907 человек, из которых 166 049 - дети",- сказал Мизинцев.
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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По его словам, государственную границу РФ пересекли 120 770 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 1 960.
Кроме того, в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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