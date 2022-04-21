https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784700502.html

Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой

Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой - РИА Новости, 21.04.2022

Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой

В Подмосковье 20 апреля отправили первую группу эвакуированных жителей Донбасса домой - в Волноваху и Горловку, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:42

2022-04-21T13:42

2022-04-21T13:42

в мире

владимир путин

донбасс

волноваха

горловка

московская областная дума

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Подмосковье 20 апреля отправили первую группу эвакуированных жителей Донбасса домой - в Волноваху и Горловку, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова."Вчера мы отправили первую группу пожелавших вернуться обратно домой в Волноваху, Горловку. Это 12 человек", - сказала Семенова в ходе 22-заседания в Мособлдуме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донбасс, волноваха, горловка, московская областная дума