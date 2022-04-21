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Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой - РИА Новости, 21.04.2022
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Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой
Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой - РИА Новости, 21.04.2022
Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой
В Подмосковье 20 апреля отправили первую группу эвакуированных жителей Донбасса домой - в Волноваху и Горловку, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:42
2022-04-21T13:42
в мире
владимир путин
донбасс
волноваха
горловка
московская областная дума
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Подмосковье 20 апреля отправили первую группу эвакуированных жителей Донбасса домой - в Волноваху и Горловку, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова."Вчера мы отправили первую группу пожелавших вернуться обратно домой в Волноваху, Горловку. Это 12 человек", - сказала Семенова в ходе 22-заседания в Мособлдуме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донбасс, волноваха, горловка, московская областная дума
13:42 21.04.2022
 
Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья домой

Первая группа беженцев с Донбасса отправилась из Подмосковья в Волноваху и Горловку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя
Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Подмосковье 20 апреля отправили первую группу эвакуированных жителей Донбасса домой - в Волноваху и Горловку, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
"Вчера мы отправили первую группу пожелавших вернуться обратно домой в Волноваху, Горловку. Это 12 человек", - сказала Семенова в ходе 22-заседания в Мособлдуме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
 
В миреВладимир ПутинДонбассВолновахаГорловкаМосковская областная дума
 
 
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