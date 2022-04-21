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В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине
Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – более 900 тысяч человек, рассказал РИА РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:52
2022-04-21T07:52
2022-04-21T07:52
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – более 900 тысяч человек, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.Он добавил, что в числе беженцев 169 787 детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220421/donetsk-1784621078.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации