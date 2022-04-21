Рейтинг@Mail.ru
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784623942.html
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине
Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – более 900 тысяч человек, рассказал РИА РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:52
2022-04-21T07:52
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783916454_0:219:3052:1935_1920x0_80_0_0_f64b75d9fbc3a532bddc2302bd755e04.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – более 900 тысяч человек, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.Он добавил, что в числе беженцев 169 787 детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220421/donetsk-1784621078.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783916454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a3aeab5ea220cb97cf242b6b79af7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
07:52 21.04.2022
 
В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине

В Россию прибыли более 900 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна автобусов с беженцами
Колонна автобусов с беженцами - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Колонна автобусов с беженцами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – более 900 тысяч человек, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"За сутки государственную границу РФ пересекли 19 038 человек, всего с начала конфликта – 915 992 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в числе беженцев 169 787 детей.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
06:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала