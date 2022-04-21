Рейтинг@Mail.ru
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА - РИА Новости, 21.04.2022
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:14
2022-04-21T10:14
мсп банк
россия
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на сайте НРА.Прогноз по рейтингу "Стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих двенадцати месяцев, отмечается в сообщении.В резюме НРА также говорится, что кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен его значимой ролью при реализации государственных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и статусом института развития в этой сфере. С 2004 года Банк реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории России.Другими ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки стали поддержка в части фондирования со стороны государственных институтов, адекватная позиция по ликвидности, удовлетворительные оценка корпоративного управления и качество портфеля гарантий, а также расширение продуктовой линейки для увеличения маржинальности деятельности и снижения издержек.Высокая вероятность получения поддержки со стороны единственного акционера и государства также положительно влияет на оценку, отметили в НРА.
https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мсп банк, россия, корпорация мсп
10:14 21.04.2022
 

МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на сайте НРА.
Прогноз по рейтингу "Стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих двенадцати месяцев, отмечается в сообщении.
Логотип корпорации МСП
18 апреля, 10:00
Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый продукт
В резюме НРА также говорится, что кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен его значимой ролью при реализации государственных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и статусом института развития в этой сфере. С 2004 года Банк реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории России.
Другими ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки стали поддержка в части фондирования со стороны государственных институтов, адекватная позиция по ликвидности, удовлетворительные оценка корпоративного управления и качество портфеля гарантий, а также расширение продуктовой линейки для увеличения маржинальности деятельности и снижения издержек.
Высокая вероятность получения поддержки со стороны единственного акционера и государства также положительно влияет на оценку, отметили в НРА.
"Объективный показатель нашей работы имеет большое значение и способствует развитию в будущем. В долгосрочной перспективе мы планируем укрепить наши позиции в рейтинге", – комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба банка.
 
МСП БанкРоссияКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала