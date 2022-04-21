https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html

МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА

МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА - РИА Новости, 21.04.2022

МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:14

2022-04-21T10:14

2022-04-21T10:14

мсп банк

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на сайте НРА.Прогноз по рейтингу "Стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих двенадцати месяцев, отмечается в сообщении.В резюме НРА также говорится, что кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен его значимой ролью при реализации государственных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и статусом института развития в этой сфере. С 2004 года Банк реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории России.Другими ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки стали поддержка в части фондирования со стороны государственных институтов, адекватная позиция по ликвидности, удовлетворительные оценка корпоративного управления и качество портфеля гарантий, а также расширение продуктовой линейки для увеличения маржинальности деятельности и снижения издержек.Высокая вероятность получения поддержки со стороны единственного акционера и государства также положительно влияет на оценку, отметили в НРА.

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, россия, корпорация мсп