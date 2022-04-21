https://ria.ru/20220421/bank-1784640865.html
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА - РИА Новости, 21.04.2022
МСП Банку впервые присвоен рейтинг НРА
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:14
2022-04-21T10:14
2022-04-21T10:14
мсп банк
россия
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на сайте НРА.Прогноз по рейтингу "Стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих двенадцати месяцев, отмечается в сообщении.В резюме НРА также говорится, что кредитный рейтинг МСП Банка обусловлен его значимой ролью при реализации государственных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и статусом института развития в этой сфере. С 2004 года Банк реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории России.Другими ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки стали поддержка в части фондирования со стороны государственных институтов, адекватная позиция по ликвидности, удовлетворительные оценка корпоративного управления и качество портфеля гарантий, а также расширение продуктовой линейки для увеличения маржинальности деятельности и снижения издержек.Высокая вероятность получения поддержки со стороны единственного акционера и государства также положительно влияет на оценку, отметили в НРА.
https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, россия, корпорация мсп
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило МСП Банку, дочернему банку Корпорации МСП, кредитный рейтинг "ВВВ (ru)" по национальной шкале, сообщается на сайте НРА.
Прогноз по рейтингу "Стабильный", что предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих двенадцати месяцев, отмечается в сообщении.
В резюме НРА также говорится, что кредитный рейтинг МСП Банка
обусловлен его значимой ролью при реализации государственных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и статусом института развития в этой сфере. С 2004 года Банк реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории России.
Другими ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки стали поддержка в части фондирования со стороны государственных институтов, адекватная позиция по ликвидности, удовлетворительные оценка корпоративного управления и качество портфеля гарантий, а также расширение продуктовой линейки для увеличения маржинальности деятельности и снижения издержек.
Высокая вероятность получения поддержки со стороны единственного акционера и государства также положительно влияет на оценку, отметили в НРА.
"Объективный показатель нашей работы имеет большое значение и способствует развитию в будущем. В долгосрочной перспективе мы планируем укрепить наши позиции в рейтинге", – комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба банка.