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РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784793531.html
РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод
РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод - РИА Новости, 21.04.2022
РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод
Беспилотник РИА Новости снял "Азовсталь" после решения президента России Владимира Путина не штурмовать мариупольский завод, где остаются украинские силы. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:02
2022-04-21T21:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей шойгу
мариуполь
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял "Азовсталь" после решения президента России Владимира Путина не штурмовать мариупольский завод, где остаются украинские силы.БПЛА впервые смог проникнуть так далеко на территорию завода. В отличие от предыдущих дней, когда агентству также удалось заснять район, была дождливая погода.На новых кадрах, сделанных около 16:00 мск, заметны отдельные очаги дыма, поврежденные в ходе боев производственные и другие здания крупного предприятия, однако признаков активных боевых действий или обстрелов видно не было, как и людей.Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Шойгу отмечал, что на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе сейчас блокирована украинская группировка из более чем двух тысяч человек.Путин указал, что "не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784626624.html
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Территория "Азовстали" с коптера после объявления об отмене штурма
Территория "Азовстали" с беспилотника РИА Новости. Видео снято уже после объявления о том, что штурм отменяется, во время съёмки не было видно обстрелов и боев.
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, мариуполь, россия
20:02 21.04.2022 (обновлено: 21:19 21.04.2022)
 
РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод

Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали" после решения не штурмовать завод

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял "Азовсталь" после решения президента России Владимира Путина не штурмовать мариупольский завод, где остаются украинские силы.
БПЛА впервые смог проникнуть так далеко на территорию завода. В отличие от предыдущих дней, когда агентству также удалось заснять район, была дождливая погода.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 08:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров пообещал взять под контроль "Азовсталь" "до или после обеда"
На новых кадрах, сделанных около 16:00 мск, заметны отдельные очаги дыма, поврежденные в ходе боев производственные и другие здания крупного предприятия, однако признаков активных боевых действий или обстрелов видно не было, как и людей.
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.
Шойгу отмечал, что на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе сейчас блокирована украинская группировка из более чем двух тысяч человек.
Путин указал, что "не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".
Военнослужащий НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 18:25Сказано в эфире
Военный эксперт: прорваться из такого котла как "Азовсталь" невозможно
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ШойгуМариупольРоссия
 
 
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