https://ria.ru/20220421/azovstal-1784793531.html

РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод

РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод - РИА Новости, 21.04.2022

РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод

Беспилотник РИА Новости снял "Азовсталь" после решения президента России Владимира Путина не штурмовать мариупольский завод, где остаются украинские силы. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:02

2022-04-21T20:02

2022-04-21T21:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей шойгу

мариуполь

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял "Азовсталь" после решения президента России Владимира Путина не штурмовать мариупольский завод, где остаются украинские силы.БПЛА впервые смог проникнуть так далеко на территорию завода. В отличие от предыдущих дней, когда агентству также удалось заснять район, была дождливая погода.На новых кадрах, сделанных около 16:00 мск, заметны отдельные очаги дыма, поврежденные в ходе боев производственные и другие здания крупного предприятия, однако признаков активных боевых действий или обстрелов видно не было, как и людей.Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Шойгу отмечал, что на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе сейчас блокирована украинская группировка из более чем двух тысяч человек.Путин указал, что "не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784626624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/azovstal-1784775388.html

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Территория "Азовстали" с коптера после объявления об отмене штурма Территория "Азовстали" с беспилотника РИА Новости. Видео снято уже после объявления о том, что штурм отменяется, во время съёмки не было видно обстрелов и боев. 2022-04-21T20:02 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей шойгу, мариуполь, россия