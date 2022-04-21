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Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784727048.html
Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться
Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 21.04.2022
Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться
Мировые лидеры в ситуации вокруг "Азовстали" могут помочь только одним - убедить всех находящихся на этом предприятии воспользоваться гумкоридором, сообщила... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:16
2022-04-21T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
мариуполь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые лидеры в ситуации вокруг "Азовстали" могут помочь только одним - убедить всех находящихся на этом предприятии воспользоваться гумкоридором, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она привела слова заместителя премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая заявила, что на "Азовстали" сейчас находятся "около 1000 гражданских и 500 раненых военных". Захарова также сослалась на те слова Верещук, в которых она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать свои усилия на "Азовстали", назвав это "ключевой точкой для гуманитарных усилий"."Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", - написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ заявило, что руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Отмечалось, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784613302.html
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784566263.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784353333.html
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в мире, украина, россия, мариуполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:16 21.04.2022
 
Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться

Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" выйти по гумкоридору

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые лидеры в ситуации вокруг "Азовстали" могут помочь только одним - убедить всех находящихся на этом предприятии воспользоваться гумкоридором, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она привела слова заместителя премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая заявила, что на "Азовстали" сейчас находятся "около 1000 гражданских и 500 раненых военных". Захарова также сослалась на те слова Верещук, в которых она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать свои усилия на "Азовстали", назвав это "ключевой точкой для гуманитарных усилий".
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
01:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", - написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ заявило, что руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Отмечалось, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 18:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме рассказали, почему Киев не позволяет боевикам сдаваться в плен
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМариупольМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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