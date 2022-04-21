https://ria.ru/20220421/azovstal-1784727048.html

Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться

Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться - РИА Новости, 21.04.2022

Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на "Азовстали" сдаться

Мировые лидеры в ситуации вокруг "Азовстали" могут помочь только одним - убедить всех находящихся на этом предприятии воспользоваться гумкоридором, сообщила... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:16

2022-04-21T15:16

2022-04-21T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

мариуполь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые лидеры в ситуации вокруг "Азовстали" могут помочь только одним - убедить всех находящихся на этом предприятии воспользоваться гумкоридором, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она привела слова заместителя премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая заявила, что на "Азовстали" сейчас находятся "около 1000 гражданских и 500 раненых военных". Захарова также сослалась на те слова Верещук, в которых она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать свои усилия на "Азовстали", назвав это "ключевой точкой для гуманитарных усилий"."Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", - написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ заявило, что руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Отмечалось, что Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784613302.html

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784566263.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784353333.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мариуполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр