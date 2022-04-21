https://ria.ru/20220421/azovstal-1784639814.html

Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу

Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022

Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу

Пока с мариупольского завода "Азовсталь" не вышел никто, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:10

2022-04-21T10:10

2022-04-21T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

азовсталь

мариуполь

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пока с мариупольского завода "Азовсталь" не вышел никто, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным."В течение двух последних дней, опять же по вашему поручению, мы с 14 до 16 часов объявляем режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия - и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода "Азовсталь", - сказал Шойгу.По его словам, были приготовлены порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи."Естественно, памятуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеры ВКС, и шла практически прямая трансляция сюда, в наш центр управления. Из "Азовстали" не вышел никто", - добавил министр обороны."Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html

азовсталь

мариуполь

украина

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Влада Копылова

азовсталь, мариуполь, сергей шойгу, украина