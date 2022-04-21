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Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784639814.html
Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу
Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу
Пока с мариупольского завода "Азовсталь" не вышел никто, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:10
2022-04-21T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
азовсталь
мариуполь
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пока с мариупольского завода "Азовсталь" не вышел никто, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным."В течение двух последних дней, опять же по вашему поручению, мы с 14 до 16 часов объявляем режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия - и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода "Азовсталь", - сказал Шойгу.По его словам, были приготовлены порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи."Естественно, памятуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеры ВКС, и шла практически прямая трансляция сюда, в наш центр управления. Из "Азовстали" не вышел никто", - добавил министр обороны."Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями", - отметил Шойгу.
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азовсталь, мариуполь, сергей шойгу, украина
10:10 21.04.2022 (обновлено: 11:00 21.04.2022)
 
Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу

Министр обороны Шойгу: за два дня с завода "Азовсталь" никто из боевиков не вышел

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пока с мариупольского завода "Азовсталь" не вышел никто, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение двух последних дней, опять же по вашему поручению, мы с 14 до 16 часов объявляем режим тишины, прекращаются полностью все боевые действия - и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода "Азовсталь", - сказал Шойгу.
По его словам, были приготовлены порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи.
"Естественно, памятуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеры ВКС, и шла практически прямая трансляция сюда, в наш центр управления. Из "Азовстали" не вышел никто", - добавил министр обороны.
"Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями", - отметил Шойгу.
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