https://ria.ru/20220421/aviakompanii-1784703425.html

Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей

Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022

Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей

Правительство выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:51

2022-04-21T13:51

2022-04-21T13:56

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин и попросил главу Минтранса Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев.На заседании правительства он отметил, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов."Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны", - сказал премьер.Мишустин добавил, что эта мера начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно."То есть, охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев", - отметил глава правительства.

https://ria.ru/20220414/bilety-1783504174.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин