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Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022
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Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей
Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей
Правительство выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:51
2022-04-21T13:56
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин и попросил главу Минтранса Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев.На заседании правительства он отметил, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов."Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны", - сказал премьер.Мишустин добавил, что эта мера начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно."То есть, охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев", - отметил глава правительства.
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экономика, россия, михаил мишустин
13:51 21.04.2022 (обновлено: 13:56 21.04.2022)
 
Российским авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей

Авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей для частичной компенсации на полеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин и попросил главу Минтранса Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев.
На заседании правительства он отметил, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.
"Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что эта мера начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно.
"То есть, охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев", - отметил глава правительства.
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