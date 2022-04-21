https://ria.ru/20220421/assanzh-1784772304.html

Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским

Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским - РИА Новости, 21.04.2022

Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским

Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бостьян Жупанчич считает "драконовским" приговор к 175 годам лишения свободы, который грозит основателю РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:12

2022-04-21T18:12

2022-04-21T18:12

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джулиан ассанж

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бостьян Жупанчич считает "драконовским" приговор к 175 годам лишения свободы, который грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщили в среду в WikiLeaks. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая."Драконовские 175 лет тюремного заключения, которые он может получить в Штатах, далеко за пределами разумного", - сказал РИА Новости Жупанчич, который также работал в Конституционном суде Словении.Он также затронул вопрос дипломатических гарантий Лондону со стороны США, обеспечивающих, что Ассанж не подвергнется жестокому обращению со стороны американской пенитенциарной системы.Ассанж, обвиненный США в шпионаже и раскрытии секретных документов, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его все же задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220421/obmen-1784632693.html

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784573587.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, словения, мвд великобритании, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж