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Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским - РИА Новости, 21.04.2022
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Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским
Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским - РИА Новости, 21.04.2022
Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским
Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бостьян Жупанчич считает "драконовским" приговор к 175 годам лишения свободы, который грозит основателю РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:12
2022-04-21T18:12
в мире
сша
лондон
словения
мвд великобритании
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
джулиан ассанж
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бостьян Жупанчич считает "драконовским" приговор к 175 годам лишения свободы, который грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщили в среду в WikiLeaks. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая."Драконовские 175 лет тюремного заключения, которые он может получить в Штатах, далеко за пределами разумного", - сказал РИА Новости Жупанчич, который также работал в Конституционном суде Словении.Он также затронул вопрос дипломатических гарантий Лондону со стороны США, обеспечивающих, что Ассанж не подвергнется жестокому обращению со стороны американской пенитенциарной системы.Ассанж, обвиненный США в шпионаже и раскрытии секретных документов, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его все же задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220421/obmen-1784632693.html
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в мире, сша, лондон, словения, мвд великобритании, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж
18:12 21.04.2022
 
Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор драконовским

Экс-судья ЕСПЧ назвал грозящий Ассанжу в США приговор к 175 годам заключения драконовским

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бостьян Жупанчич считает "драконовским" приговор к 175 годам лишения свободы, который грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщили в среду в WikiLeaks. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
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"Драконовские 175 лет тюремного заключения, которые он может получить в Штатах, далеко за пределами разумного", - сказал РИА Новости Жупанчич, который также работал в Конституционном суде Словении.
Он также затронул вопрос дипломатических гарантий Лондону со стороны США, обеспечивающих, что Ассанж не подвергнется жестокому обращению со стороны американской пенитенциарной системы.
"В Европейском суде у нас были дела об экстрадиции, при которых дипломатических гарантий со стороны государства было недостаточно", - отметил Жупанчич.
Ассанж, обвиненный США в шпионаже и раскрытии секретных документов, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его все же задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 19:20
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в СШАБританский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.
 
В миреСШАЛондонСловенияМВД ВеликобританииWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаДжулиан Ассанж
 
 
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