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Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/armeniya-1784782078.html
Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване
Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване - РИА Новости, 21.04.2022
Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване
Группа активистов пресекла в четверг у посольства РФ в Ереване антироссийскую акцию, организованную лидером Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:55
2022-04-21T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
армения
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 21 апр – РИА Новости. Группа активистов пресекла в четверг у посольства РФ в Ереване антироссийскую акцию, организованную лидером Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков граждан пришли к посольству РФ с флагами Армении, России и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Между ними и сопровождающей Хзмаляна группой, пришедшей к зданию дипмиссии с флагами Армении, ЕС и Украины, заранее был выставлен полицейский кордон."Мы собрались здесь, потому что Украина ведет враждебную политику по отношению к Армении. Вы убежали, оставили свою родину, приехали сюда. Вас Армения приняла, вас никто отсюда не выгоняет, но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского, нацистского государства", - обратился к оппонентам один из организаторов пророссийской акции Мика Бадалян. По его словам, если символы Украины будут и дальше демонстрироваться в Армении, то это будет воспринято как личное оскорбление каждого армянина. "Если вы не хотите спокойно жить в нашей стране, вы не будете спокойно жить", - сказал Бадалян.Позднее под оскорбительные выкрики участники антироссийского мероприятия покинули территорию, прилегающую к российскому посольству, передает корреспондент агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
https://ria.ru/20220408/erev-1782608860.html
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в мире, армения, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:55 21.04.2022
 
Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване

Антироссийская и пророссийская акции одновременно прошли у посольства в Ереване

© Sputnik / StringerАкция перед посольством России в Армении
Акция перед посольством России в Армении - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Stringer
Акция перед посольством России в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 апр – РИА Новости. Группа активистов пресекла в четверг у посольства РФ в Ереване антироссийскую акцию, организованную лидером Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков граждан пришли к посольству РФ с флагами Армении, России и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Между ними и сопровождающей Хзмаляна группой, пришедшей к зданию дипмиссии с флагами Армении, ЕС и Украины, заранее был выставлен полицейский кордон.
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"Мы собрались здесь, потому что Украина ведет враждебную политику по отношению к Армении. Вы убежали, оставили свою родину, приехали сюда. Вас Армения приняла, вас никто отсюда не выгоняет, но мы против того, чтобы вы поднимали символы вражеского, нацистского государства", - обратился к оппонентам один из организаторов пророссийской акции Мика Бадалян. По его словам, если символы Украины будут и дальше демонстрироваться в Армении, то это будет воспринято как личное оскорбление каждого армянина. "Если вы не хотите спокойно жить в нашей стране, вы не будете спокойно жить", - сказал Бадалян.
Позднее под оскорбительные выкрики участники антироссийского мероприятия покинули территорию, прилегающую к российскому посольству, передает корреспондент агентства.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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