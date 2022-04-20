10:12 20.04.2022 (обновлено: 10:24 20.04.2022)
Украинские войска вывезли на вертолете администрацию Золотого под Луганском
НМ ЛНР заявила о вывозе на вертолете украинскими войсками администрации Золотого
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле линии соприкосновения в Золотом
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле линии соприкосновения в Золотом. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска вывезли на вертолете генерала, а также администрацию города Золотое, замешанных в преступных схемах боевиков, сообщает народная милиция Луганской народной республики.
"Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.