https://ria.ru/20220420/zolotoe-1784424572.html

Украинские войска вывезли на вертолете администрацию Золотого под Луганском

Украинские войска вывезли на вертолете администрацию Золотого под Луганском - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска вывезли на вертолете администрацию Золотого под Луганском

Украинские войска вывезли на вертолете генерала, а также администрацию города Золотое, замешанных в преступных схемах боевиков, сообщает народная милиция... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:12

2022-04-20T10:12

2022-04-20T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска вывезли на вертолете генерала, а также администрацию города Золотое, замешанных в преступных схемах боевиков, сообщает народная милиция Луганской народной республики."Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/nastuplenie-1784409736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины