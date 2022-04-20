https://ria.ru/20220420/zhurnalist-1784475719.html
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:28
2022-04-20T13:28
2022-04-20T13:57
общество
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, такой цели нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли РФ сейчас запретить въезд журналистам из недружественных стран."Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам - нет", - отметил замминистра.Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784448858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:28 20.04.2022 (обновлено: 13:57 20.04.2022)
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД
МИД: Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам