https://ria.ru/20220420/zhurnalist-1784475719.html

Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД

Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД

Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:28

2022-04-20T13:28

2022-04-20T13:57

общество

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, такой цели нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли РФ сейчас запретить въезд журналистам из недружественных стран."Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам - нет", - отметил замминистра.Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sanktsii-1784448858.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)