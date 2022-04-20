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Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:28
2022-04-20T13:57
общество
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, такой цели нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли РФ сейчас запретить въезд журналистам из недружественных стран."Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам - нет", - отметил замминистра.Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
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общество, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:28 20.04.2022 (обновлено: 13:57 20.04.2022)
 
Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам, заявили в МИД

МИД: Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается запрещать въезд иностранным журналистам из недружественных стран, ограничения могут быть только ответными, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, такой цели нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли РФ сейчас запретить въезд журналистам из недружественных стран.
"Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам - нет", - отметил замминистра.
Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Европу предупредили о последствиях новых санкций против России
 
ОбществоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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