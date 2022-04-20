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Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Подмосковья за оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 20.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220420/zhkkh-1784442555.html
Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Подмосковья за оплату услуг ЖКХ
Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Подмосковья за оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 20.04.2022
Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Подмосковья за оплату услуг ЖКХ
Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Московской области в рамках программы "Коммунальный кешбэк", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:28
2022-04-20T11:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Московской области в рамках программы "Коммунальный кешбэк", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Программа "Коммунального кешбека" действует с середины 2021 года. При своевременной оплате услуг ЖКХ картой "МИР", гражданам возвращается процент от суммы оплаты."В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Акция востребована жителями Московской области. С июля 2021 года почти 282 тысячи пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ - держателей карт "Мир" уже получили кешбэк в размере 83,3 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), жкх
11:28 20.04.2022
 

Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Подмосковья за оплату услуг ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Более 83 миллионов рублей вернулось жителям Московской области в рамках программы "Коммунальный кешбэк", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Программа "Коммунального кешбека" действует с середины 2021 года. При своевременной оплате услуг ЖКХ картой "МИР", гражданам возвращается процент от суммы оплаты.
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Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Акция востребована жителями Московской области. С июля 2021 года почти 282 тысячи пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ - держателей карт "Мир" уже получили кешбэк в размере 83,3 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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