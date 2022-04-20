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ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским - РИА Новости, 20.04.2022
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ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским - РИА Новости, 20.04.2022
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским
Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:36
2022-04-20T12:41
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
лдпр
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом лидера партии Владимира Жириновского, который умер 6 апреля."Началась встреча фракции ЛДПР с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", - сообщает Telegram-канал фракции.В пресс-службе ЛДПР при этом пояснили, что номинал купюр составит 100 рублей.
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владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, лдпр, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
12:36 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
 
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским

ЛДПР предложила главе ЦБ Набиуллиной выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом лидера партии Владимира Жириновского, который умер 6 апреля.
"Началась встреча фракции ЛДПР с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", - сообщает Telegram-канал фракции.
В пресс-службе ЛДПР при этом пояснили, что номинал купюр составит 100 рублей.
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Владимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийПолитикаЛДПРЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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