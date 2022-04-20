https://ria.ru/20220420/zhirinovskiy-1784462745.html

ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским

ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским - РИА Новости, 20.04.2022

ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским

Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:36

2022-04-20T12:36

2022-04-20T12:41

владимир жириновский

умер владимир жириновский

политика

лдпр

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом лидера партии Владимира Жириновского, который умер 6 апреля."Началась встреча фракции ЛДПР с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", - сообщает Telegram-канал фракции.В пресс-службе ЛДПР при этом пояснили, что номинал купюр составит 100 рублей.

https://ria.ru/20220419/zhirinovskiy-1784282361.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, лдпр, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)