https://ria.ru/20220420/zhirinovskiy-1784462745.html
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским - РИА Новости, 20.04.2022
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским
Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:36
2022-04-20T12:36
2022-04-20T12:41
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
лдпр
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты думской фракции ЛДПР на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить ограниченный тираж купюр номиналом 100 рублей с портретом лидера партии Владимира Жириновского, который умер 6 апреля."Началась встреча фракции ЛДПР с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", - сообщает Telegram-канал фракции.В пресс-службе ЛДПР при этом пояснили, что номинал купюр составит 100 рублей.
https://ria.ru/20220419/zhirinovskiy-1784282361.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, лдпр, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
12:36 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
ЛДПР предложила выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским
ЛДПР предложила главе ЦБ Набиуллиной выпустить ограниченный тираж купюр с Жириновским