https://ria.ru/20220420/zelenskiy-1784547880.html

Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном

Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном - РИА Новости, 20.04.2022

Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном

Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, он не хочет их терять. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:28

2022-04-20T17:28

2022-04-20T17:28

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

владимир путин

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украина

франция

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, он не хочет их терять."Я не думаю, что имею право сегодня влиять на то, что происходит у вас... Но я хочу сказать, что у меня хорошие отношения с Эммануэлем Макроном, и я не хочу их терять", - заявил Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV, говоря о кандидатах в президенты Франции.Говоря о лидере "Национального объединения" Марин Ле Пен, Зеленский отметил, что если она признает свои ошибки, "их отношения могут измениться".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир путин, россия, украина, франция