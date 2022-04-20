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Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном - РИА Новости, 20.04.2022
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Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном
Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном - РИА Новости, 20.04.2022
Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном
Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, он не хочет их терять. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:28
2022-04-20T17:28
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
владимир путин
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, он не хочет их терять."Я не думаю, что имею право сегодня влиять на то, что происходит у вас... Но я хочу сказать, что у меня хорошие отношения с Эммануэлем Макроном, и я не хочу их терять", - заявил Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV, говоря о кандидатах в президенты Франции.Говоря о лидере "Национального объединения" Марин Ле Пен, Зеленский отметил, что если она признает свои ошибки, "их отношения могут измениться".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир путин, россия, украина, франция
17:28 20.04.2022
 
Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном

Президент Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном, он не хочет их терять

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, он не хочет их терять.
"Я не думаю, что имею право сегодня влиять на то, что происходит у вас... Но я хочу сказать, что у меня хорошие отношения с Эммануэлем Макроном, и я не хочу их терять", - заявил Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV, говоря о кандидатах в президенты Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:51
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад предал Зеленского
Говоря о лидере "Национального объединения" Марин Ле Пен, Зеленский отметил, что если она признает свои ошибки, "их отношения могут измениться".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами. Зеленский сказал, что эти заявления "очень болезненны" для Украины.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:53
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенВладимир ПутинРоссияУкраинаФранция
 
 
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