https://ria.ru/20220420/zasedanie-1784448596.html
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:21
2022-04-20T13:21
2022-04-20T13:21
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей"
LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей"
2022-04-20T13:21
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PT107M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), видео
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.
2022-04-20T13:21
true
PT107M27S
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.