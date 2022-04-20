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Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:21
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владимир путин
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Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.
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LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей"
LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей"
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владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), видео
Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.
2022-04-20T13:21
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13:21 20.04.2022
 

Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"

Читать ria.ru в
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.
 
Владимир ПутинАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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