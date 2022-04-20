https://ria.ru/20220420/zasedanie-1784448596.html

Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 20.04.2022

Путин проводит заседание совета АНО "Россия — страна возможностей"

Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:21

2022-04-20T13:21

2022-04-20T13:21

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО, представят президенту свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей" LIVE: Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - Страна возможностей" 2022-04-20T13:21 true PT107M27S

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Мария Назарова

владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), видео