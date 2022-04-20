https://ria.ru/20220420/zapashnyy-1784434525.html

Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту"

Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 20.04.2022

Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту"

Эдгард Запашный от лица индустрии подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта". Об этом он сообщил на заседании комитета по культуре... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:25

2022-04-20T13:25

2022-04-20T13:25

культура

новости культуры

госдума рф

эдгард запашный

большой московский государственный цирк

елена ямпольская

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эдгард Запашный от лица индустрии подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта". Об этом он сообщил на заседании комитета по культуре Госдумы "Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики" в Доме Союзов.Документ Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для дальнейшей передачи в органы исполнительной власти."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей. В 2022 году его увеличили до пяти тысяч рублей. Также теперь по карте можно покупать билеты на отечественные фильмы. Эдгард Запашный — дрессировщик, народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

https://ria.ru/20220307/circus-1776072250.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, госдума рф, эдгард запашный, большой московский государственный цирк, елена ямпольская