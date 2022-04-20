https://ria.ru/20220420/zapashnyy-1784434525.html
Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту"
Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 20.04.2022
Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту"
Эдгард Запашный от лица индустрии подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта". Об этом он сообщил на заседании комитета по культуре... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:25
2022-04-20T13:25
2022-04-20T13:25
культура
новости культуры
госдума рф
эдгард запашный
большой московский государственный цирк
елена ямпольская
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эдгард Запашный от лица индустрии подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта". Об этом он сообщил на заседании комитета по культуре Госдумы "Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики" в Доме Союзов.Документ Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для дальнейшей передачи в органы исполнительной власти."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей. В 2022 году его увеличили до пяти тысяч рублей. Также теперь по карте можно покупать билеты на отечественные фильмы. Эдгард Запашный — дрессировщик, народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
https://ria.ru/20220307/circus-1776072250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, госдума рф, эдгард запашный, большой московский государственный цирк, елена ямпольская
Запашный подготовил документ для включения цирков в "Пушкинскую карту"
Эдгард Запашный подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эдгард Запашный от лица индустрии подготовил документ для включения цирков в программу "Пушкинская карта". Об этом он сообщил на заседании комитета по культуре Госдумы "Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики" в Доме Союзов.
Документ Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для дальнейшей передачи в органы исполнительной власти.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей. В 2022 году его увеличили до пяти тысяч рублей. Также теперь по карте можно покупать билеты на отечественные фильмы.
Эдгард Запашный — дрессировщик, народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.