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Захарова рассказала о ноте британских дипломатов - РИА Новости, 20.04.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220420/zakharova-1784554959.html
Захарова рассказала о ноте британских дипломатов
Захарова рассказала о ноте британских дипломатов - РИА Новости, 20.04.2022
Захарова рассказала о ноте британских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:54
2022-04-20T17:54
медиавойны
россия
великобритания
в мире
москва
би-би-си
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не нравится риторика российской стороны.Она напомнила, что в конце марта британское правительство объявило, что предоставит Би-би-си более 4 миллионов фунтов для "ведения информационной войны с Москвой", средства пойдут на поддержку русской и украинской служб Би-би-си."Би-би-си публично и на прямую из британской госказны получает, давайте назовем вещи своими именами, настоящий пропагандистский подряд", - отметила Захарова.Она также напомнила, что "Би-би-си прекратил любое упоминание о трагедии в Краматорске, как только по номеру ракеты выяснилось, что она была выпущена вооруженными силами Украины".При этом официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что журналистам RT и Sputnik отказывают в профессии и безосновательно называют их пропагандистами. "Теперь ясно. почему: прикрывают настоящих пропагандистов Би-би-си и им подобных", - подытожила Захарова.В посольстве Великобритании в РФ РИА Новости никак не прокомментировали сообщения о направлении ими ноты в российский МИД.
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россия, великобритания, в мире, москва, би-би-си, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:54 20.04.2022
 
Захарова рассказала о ноте британских дипломатов

Представитель МИД Захарова рассказала о ноте, полученной от посольства Британии в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не нравится риторика российской стороны.

"Мы недавно получили от посольства Британии в Москве, я имею в виду, в МИД была направлена нота о том, что британским дипломатам не нравится то, что мы о них говорим. Хочу поблагодарить британских коллег за обратную связь, мы сделали выводы и решили продолжить", - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что в конце марта британское правительство объявило, что предоставит Би-би-си более 4 миллионов фунтов для "ведения информационной войны с Москвой", средства пойдут на поддержку русской и украинской служб Би-би-си.
"Би-би-си публично и на прямую из британской госказны получает, давайте назовем вещи своими именами, настоящий пропагандистский подряд", - отметила Захарова.
Она также напомнила, что "Би-би-си прекратил любое упоминание о трагедии в Краматорске, как только по номеру ракеты выяснилось, что она была выпущена вооруженными силами Украины".
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При этом официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что журналистам RT и Sputnik отказывают в профессии и безосновательно называют их пропагандистами. "Теперь ясно. почему: прикрывают настоящих пропагандистов Би-би-си и им подобных", - подытожила Захарова.
В посольстве Великобритании в РФ РИА Новости никак не прокомментировали сообщения о направлении ими ноты в российский МИД.
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МедиавойныРоссияВеликобританияВ миреМоскваБи-би-сиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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