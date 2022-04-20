Захарова рассказала о ноте британских дипломатов
Представитель МИД Захарова рассказала о ноте, полученной от посольства Британии в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не нравится риторика российской стороны.
"Мы недавно получили от посольства Британии в Москве, я имею в виду, в МИД была направлена нота о том, что британским дипломатам не нравится то, что мы о них говорим. Хочу поблагодарить британских коллег за обратную связь, мы сделали выводы и решили продолжить", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что в конце марта британское правительство объявило, что предоставит Би-би-си более 4 миллионов фунтов для "ведения информационной войны с Москвой", средства пойдут на поддержку русской и украинской служб Би-би-си.
"Би-би-си публично и на прямую из британской госказны получает, давайте назовем вещи своими именами, настоящий пропагандистский подряд", - отметила Захарова.
Она также напомнила, что "Би-би-си прекратил любое упоминание о трагедии в Краматорске, как только по номеру ракеты выяснилось, что она была выпущена вооруженными силами Украины".
При этом официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что журналистам RT и Sputnik отказывают в профессии и безосновательно называют их пропагандистами. "Теперь ясно. почему: прикрывают настоящих пропагандистов Би-би-си и им подобных", - подытожила Захарова.
В посольстве Великобритании в РФ РИА Новости никак не прокомментировали сообщения о направлении ими ноты в российский МИД.