https://ria.ru/20220420/zakharova-1784554959.html

Захарова рассказала о ноте британских дипломатов

Захарова рассказала о ноте британских дипломатов - РИА Новости, 20.04.2022

Захарова рассказала о ноте британских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:54

2022-04-20T17:54

2022-04-20T17:54

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би-би-си

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ноте, которую посольство Великобритании направило МИД РФ в связи с тем, что дипломатам не нравится риторика российской стороны.Она напомнила, что в конце марта британское правительство объявило, что предоставит Би-би-си более 4 миллионов фунтов для "ведения информационной войны с Москвой", средства пойдут на поддержку русской и украинской служб Би-би-си."Би-би-си публично и на прямую из британской госказны получает, давайте назовем вещи своими именами, настоящий пропагандистский подряд", - отметила Захарова.Она также напомнила, что "Би-би-си прекратил любое упоминание о трагедии в Краматорске, как только по номеру ракеты выяснилось, что она была выпущена вооруженными силами Украины".При этом официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что журналистам RT и Sputnik отказывают в профессии и безосновательно называют их пропагандистами. "Теперь ясно. почему: прикрывают настоящих пропагандистов Би-би-си и им подобных", - подытожила Захарова.В посольстве Великобритании в РФ РИА Новости никак не прокомментировали сообщения о направлении ими ноты в российский МИД.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784525502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, в мире, москва, би-би-си, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова