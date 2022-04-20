https://ria.ru/20220420/yubiley-1784441368.html

Дегтярев анонсировал празднование 150-летнего юбилея Арсеньева

Дегтярев анонсировал празднование 150-летнего юбилея Арсеньева - РИА Новости, 20.04.2022

Дегтярев анонсировал празднование 150-летнего юбилея Арсеньева

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал празднование в регионе 150-летия со дня рождения дальневосточного путешественника и писателя Владимира... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:26

2022-04-20T11:26

2022-04-20T11:26

хабаровский край

дальний восток

хабаровский край

хабаровск

общество

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал празднование в регионе 150-летия со дня рождения дальневосточного путешественника и писателя Владимира Арсеньева.Владимир Арсеньев (1872-1930) - путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края, которые до Арсеньева были "белыми пятнами" на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. На протяжении 30 лет он занимался изучением коренных народов Дальнего Востока, главным образом удэгейцев."В этом году мы отмечаем 150-летие со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева - исследователя, этнографа, писателя. Весь мир знает его произведения - "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю". В поселке Корфовский Хабаровского района будет открыт памятник имени Арсеньева, будет издана почтовая открытка, посвященная нашему путешественнику. Выпустим книгу, которую распространим в школах и библиотеках, а в сентябре проведем мультимедийный музыкальный фестиваль АрсеньевLive на площади Ленина в Хабаровске, будет очень ярко", - анонсировал Дегтярев празднование юбилея во время отчета перед депутатами в среду.Кроме того, рассказал глава региона, мероприятия, посвящённые году культурного наследия народов России, пройдут во всех муниципалитетах края. Запланированы: межрегиональный фестиваль этнокультур народов Дальнего Востока "Лики наследия", дальневосточный фестиваль народной музыки "На Амурских просторах", а также всевозможные выставки, концерты и гастроли.Как писатель Арсеньев широко известен своими приключенческими книгами "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", рассказывающими о его экспедициях по Уссурийской тайге вместе со своим другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. Эти книги ещё при жизни автора снискали большую популярность в России и за рубежом, а впоследствии легли в основу художественных фильмов. Среди других его произведений - повести "Сквозь тайгу" и "В горах Сихотэ-Алиня". Произведение "Дерсу Узала" издано на немецком, английском, японском языках. Особая коллекция Дальневосточной государственной научной библиотеки в Хабаровске - прижизненные издания писателя: "Быт и характер народностей Дальневосточного края", "Лесные люди удэхейцы", "Китайцы в Уссурийском крае", "Вымирание инородцев Амурского края", "В кратере вулкана", "Тихоокеанский морж", "Дорогой хищник", "Искатели женьшеня в Уссурийском крае".

https://ria.ru/20220420/produkt-1784411716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дальний восток, хабаровский край, хабаровск, общество, михаил дегтярев