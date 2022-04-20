https://ria.ru/20220420/yarmarka-1784460367.html

Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок

Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок - РИА Новости, 20.04.2022

Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок

Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:28

2022-04-20T12:28

2022-04-20T12:28

новости подмосковья

пасха

московская область (подмосковье)

общество

кашира

зарайск

религия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода."Пасхальные ярмарки пройдут в 9 городских округах Подмосковья - Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки. Всего будет организовано 675 торговых мест", - приводят слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова в сообщении.Как отметили в министерстве, в Подмосковье пройдёт не менее 17 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе. Многие начали свою работу уже с 18 апреля.

https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783756511.html

московская область (подмосковье)

кашира

зарайск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пасха, московская область (подмосковье), общество, кашира, зарайск, религия