https://ria.ru/20220420/yarmarka-1784460367.html
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок - РИА Новости, 20.04.2022
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок
Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:28
2022-04-20T12:28
2022-04-20T12:28
новости подмосковья
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода."Пасхальные ярмарки пройдут в 9 городских округах Подмосковья - Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки. Всего будет организовано 675 торговых мест", - приводят слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова в сообщении.Как отметили в министерстве, в Подмосковье пройдёт не менее 17 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе. Многие начали свою работу уже с 18 апреля.
https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783756511.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, московская область (подмосковье), общество, кашира, зарайск, религия