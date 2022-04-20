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Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок - РИА Новости, 20.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220420/yarmarka-1784460367.html
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок - РИА Новости, 20.04.2022
Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок
Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:28
2022-04-20T12:28
новости подмосковья
пасха
московская область (подмосковье)
общество
кашира
зарайск
религия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода."Пасхальные ярмарки пройдут в 9 городских округах Подмосковья - Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки. Всего будет организовано 675 торговых мест", - приводят слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова в сообщении.Как отметили в министерстве, в Подмосковье пройдёт не менее 17 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе. Многие начали свою работу уже с 18 апреля.
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пасха, московская область (подмосковье), общество, кашира, зарайск, религия
12:28 20.04.2022
 

Более 600 торговых мест организуют в Подмосковье для пасхальных ярмарок

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВыпечка куличей к Пасхе
Выпечка куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Выпечка куличей к Пасхе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 600 торговых мест организуют для тематических ярмарок в Московской области, приуроченных к Пасхе, говорится в Telegram-канале регионального минсельхозпрода.
"Пасхальные ярмарки пройдут в 9 городских округах Подмосковья - Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки. Всего будет организовано 675 торговых мест", - приводят слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова в сообщении.
Как отметили в министерстве, в Подмосковье пройдёт не менее 17 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе. Многие начали свою работу уже с 18 апреля.
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Новости ПодмосковьяПасхаМосковская область (Подмосковье)ОбществоКашираЗарайскРелигия
 
 
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