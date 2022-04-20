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Самолет с российскими дипломатами вылетел из Токио - РИА Новости, 20.04.2022
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Самолет с российскими дипломатами вылетел из Токио
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Токио - РИА Новости, 20.04.2022
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Токио
Самолет авиакомпании "Россия" с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио, телеканал NHK вел... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:47
2022-04-20T10:03
в мире
михаил галузин
фумио кисида
россия
япония
санкции в отношении россии
украина
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ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио, телеканал NHK вел прямую трансляцию из аэропорта Ханэда.Проводить дипломатов в посольстве пришли их коллеги и друзья. Посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил их за работу и назвал шаг Токио недружественным и политизированным.В начале апреля Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства. Премьер-министр Фумио Кисида, поясняя это решение, заявил, что оно вызвано "текущей ситуацией на Украине".Как сообщал NHK, многие из отъезжающих дипломатов работали в области сбора и анализа информации, среди них есть сотрудники "среднего звена".До сих пор прецеденты, когда Токио объявлял иностранных дипломатов персонами нон грата, можно было пересчитать по пальцам: в 1973 году Япония выслала южнокорейского дипломата, в 2006-м — представителя Кот-д'Ивуара и в 2012 году — посла Сирии в Токио.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/lyuksemburg-1784311298.html
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в мире, михаил галузин, фумио кисида, россия, япония, санкции в отношении россии, украина
06:47 20.04.2022 (обновлено: 10:03 20.04.2022)
 
Самолет с российскими дипломатами вылетел из Токио

Самолет с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио

© РИА Новости / Ксения НакаАэропорт в Токио
Аэропорт в Токио - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Аэропорт в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио, телеканал NHK вел прямую трансляцию из аэропорта Ханэда.
Проводить дипломатов в посольстве пришли их коллеги и друзья. Посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил их за работу и назвал шаг Токио недружественным и политизированным.
В начале апреля Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства. Премьер-министр Фумио Кисида, поясняя это решение, заявил, что оно вызвано "текущей ситуацией на Украине".
Как сообщал NHK, многие из отъезжающих дипломатов работали в области сбора и анализа информации, среди них есть сотрудники "среднего звена".
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До сих пор прецеденты, когда Токио объявлял иностранных дипломатов персонами нон грата, можно было пересчитать по пальцам: в 1973 году Япония выслала южнокорейского дипломата, в 2006-м — представителя Кот-д'Ивуара и в 2012 году — посла Сирии в Токио.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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