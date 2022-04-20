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Большую часть ям на дорогах Подмосковья устранят в апреле и мае
Большую часть ям на дорогах Подмосковья устранят в апреле и мае - РИА Новости, 20.04.2022
Большую часть ям на дорогах Подмосковья устранят в апреле и мае
С начала апреля в Подмосковье устранили более 39 тысяч ям. За оставшийся месяц и за май исправят основное количество дефектов на дорогах после затяжной зимы. Об РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:16
2022-04-20T17:16
2022-04-20T17:16
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. С начала апреля в Подмосковье устранили более 39 тысяч ям. За оставшийся месяц и за май исправят основное количество дефектов на дорогах после затяжной зимы. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, с начала апреля уже заделали более 39 тысяч ям. Из них 18 тысяч – за последнюю неделю."Сейчас дорожные службы усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги в норматив", – сказал министр.Сейчас ремонт дорог ведут одновременно в 53 городских округах Московской области. Например, в Егорьевске с начала года заделали 415 ям, в Можайске – 547, в Электростали – 706, а в Воскресенске – 3,9 тысячи.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
С начала апреля в Подмосковье устранили более 39 тысяч ям. За оставшийся месяц и за май исправят основное количество дефектов на дорогах после затяжной зимы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Как рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, с начала апреля уже заделали более 39 тысяч ям. Из них 18 тысяч – за последнюю неделю.
"Сейчас дорожные службы усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги в норматив", – сказал министр.
Сейчас ремонт дорог ведут одновременно в 53 городских округах Московской области. Например, в Егорьевске с начала года заделали 415 ям, в Можайске – 547, в Электростали – 706, а в Воскресенске – 3,9 тысячи.