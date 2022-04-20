https://ria.ru/20220420/vyplaty-1784492974.html

Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально

Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально - РИА Новости, 20.04.2022

Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:31

2022-04-20T14:31

2022-04-20T14:31

общество

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения."Мы считаем необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом инфляции. В связи с этим мы предлагаем осуществлять пересмотр минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и основных социальных выплат ежеквартально", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин