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Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально - РИА Новости, 20.04.2022
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Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально - РИА Новости, 20.04.2022
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:31
2022-04-20T14:31
общество
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения."Мы считаем необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом инфляции. В связи с этим мы предлагаем осуществлять пересмотр минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и основных социальных выплат ежеквартально", - говорится в документе.
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общество, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин
14:31 20.04.2022
 
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально

Генсовет ФНПР предложил президенту Путину пересматривать социальные выплаты ежеквартально

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения.
"Мы считаем необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом инфляции. В связи с этим мы предлагаем осуществлять пересмотр минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и основных социальных выплат ежеквартально", - говорится в документе.
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ОбществоФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир Путин
 
 
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