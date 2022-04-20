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Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально - РИА Новости, 20.04.2022
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:31
2022-04-20T14:31
2022-04-20T14:31
общество
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения."Мы считаем необходимым принятие неотложных мер по обеспечению занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом инфляции. В связи с этим мы предлагаем осуществлять пересмотр минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и основных социальных выплат ежеквартально", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин
Генсовет ФНПР предложил Путину пересматривать соцвыплаты ежеквартально
Генсовет ФНПР предложил президенту Путину пересматривать социальные выплаты ежеквартально