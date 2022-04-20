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Посол Украины выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений - РИА Новости, 20.04.2022
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https://ria.ru/20220420/vooruzheniya-1784427482.html
Посол Украины выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений
Посол Украины выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений - РИА Новости, 20.04.2022
Посол Украины выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно дальнейших поставок вооружений для Киева, отметив, что... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:25
2022-04-20T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
германия
украина
киев
олаф шольц
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно дальнейших поставок вооружений для Киева, отметив, что там слова Шольца были встречены с разочарованием.Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.Мельник в интервью немецкому агентству dpa отметил, что слова германского канцлера были восприняты в Киеве "с большим разочарованием и горечью"."Утверждение о том, что бундесвер больше ничего не сможет предоставить Украине, непонятно", - сказал Мельник, добавив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых 100 используются для обучения и, следовательно, могут быть немедленно переданы Украине.Кроме того, "решающими" стали бы поставки Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, отметил Мельник. Вместе с тем он приветствовал готовность Берлина выделить дополнительное финансирование на оружие Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784385246.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, германия, украина, киев, олаф шольц
10:25 20.04.2022
 
Посол Украины выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений

Посол Украины в ФРГ Мельник выразил разочарование словами Шольца о поставках вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно дальнейших поставок вооружений для Киева, отметив, что там слова Шольца были встречены с разочарованием.
Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 21:58
США увеличат поставки артиллерийских вооружений Украине
Мельник в интервью немецкому агентству dpa отметил, что слова германского канцлера были восприняты в Киеве "с большим разочарованием и горечью".
"Утверждение о том, что бундесвер больше ничего не сможет предоставить Украине, непонятно", - сказал Мельник, добавив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых 100 используются для обучения и, следовательно, могут быть немедленно переданы Украине.
Кроме того, "решающими" стали бы поставки Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, отметил Мельник. Вместе с тем он приветствовал готовность Берлина выделить дополнительное финансирование на оружие Киеву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:18
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровГерманияУкраинаКиевОлаф Шольц
 
 
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