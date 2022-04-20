https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html

В бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения

В бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 20.04.2022

В бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения

Заместитель генерального инспектора бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Маркус Лаубенталь высказался против поставок Украине тяжелых вооружений, аргументировав... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:10

2022-04-20T11:10

2022-04-20T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Заместитель генерального инспектора бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Маркус Лаубенталь высказался против поставок Украине тяжелых вооружений, аргументировав свою позицию тем, что Берлин сам нуждается в таком оружии.Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в интервью агентству dpa, что слова Шольца были восприняты в Киеве "с большим разочарованием и горечью". Мельник добавил, в частности, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых 100 используются для обучения и, следовательно, могут быть немедленно переданы Украине."Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых военнослужащих, нам нужны системы вооружений", - сказал Лаубенталь в интервью немецкому телеканалу ZDF.По его словам, боевые машины пехоты "Мардер", о которых упомянула украинская сторона, необходимы ФРГ для выполнения своих обязательств. "Тогда у бундесвера не осталось бы ничего, чтобы направить силам быстрого реагирования НАТО, если им потребуется поддержка", - сказал заместитель генерального инспектора бундесвера, добавив, что поставка этого оружия Киеву "значительно ослабила бы обороноспособность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784385246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, олаф шольц, андрей мельников, владимир путин, киев, германия, украина, нато