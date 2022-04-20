https://ria.ru/20220420/vodosnabzhenie-1784594432.html
Минобороны: Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы
Минобороны: Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны: Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы
Бесчеловечные действия украинских властей поставили город Николаев на порог эпидемиологической катастрофы, там отключено центральное водоснабжение, заявил в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:36
2022-04-20T21:36
2022-04-20T22:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николаев (украина)
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донбасс
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бесчеловечные действия украинских властей поставили город Николаев на порог эпидемиологической катастрофы, там отключено центральное водоснабжение, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы", - сказал Мизинцев.Он отметил, что в городе на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, а гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам. Также в Николаеве не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников, таких как реки, пруды, заброшенные колодцы."Вместе с тем, на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны", - рассказал Мизинцев.Он добавил, что такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан, свидетельствуют о полном пренебрежении нормами морали и международного гуманитарного права."При этом, западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом положений Женевских конвенций, но и пытаются помочь украинским властям скрыть их циничные преступления посредством массового распространения фейковых новостей в зарубежных СМИ", - заключил генерал.
https://ria.ru/20220404/vertolety-1781620568.html
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в мире, николаев (украина), киев, днр, донбасс, происшествия
21:36 20.04.2022 (обновлено: 22:31 20.04.2022)
Минобороны: Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы
В Минобороны предупредили, что Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бесчеловечные действия украинских властей поставили город Николаев на порог эпидемиологической катастрофы, там отключено центральное водоснабжение, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев
окажется в зоне эпидемиологической катастрофы", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что в городе на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, а гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам. Также в Николаеве не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников, таких как реки, пруды, заброшенные колодцы.
"Вместе с тем, на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны", - рассказал Мизинцев.
Он добавил, что такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан, свидетельствуют о полном пренебрежении нормами морали и международного гуманитарного права.
"При этом, западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом
положений Женевских конвенций, но и пытаются помочь украинским властям скрыть их циничные преступления посредством массового распространения фейковых новостей в зарубежных СМИ", - заключил генерал.