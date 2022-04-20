https://ria.ru/20220420/vashington-1784540191.html

В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу

В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу - РИА Новости, 20.04.2022

В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу

Сотрудники секретной службы застрелили неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу в Вашингтоне, сообщил глава полицейского управления американской... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:04

2022-04-20T17:04

2022-04-20T17:30

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники секретной службы застрелили неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу в Вашингтоне, сообщил глава полицейского управления американской столицы Роберт Конти."Сегодня утром в среду, незадолго до 8 часов, сотрудники секретной службы США прибыли по адресу 3000 Гаррисон плейс по вызову о грабеже ... они обнаружили неизвестного, который находился позади резиденции посла Перу", - рассказал журналистам глава городской полиции. По его словам, подозреваемый, мужчина 20-30 лет, был вооружен металлической палкой, которой разбил несколько окон в резиденции.После попытки задержания сотрудники секретной службы, которая отвечает в том числе за охрану посольств, застрелили подозреваемого.“Нет никаких свидетельств тому, что он был известен полиции”, - сказал Конти, отметив, что этот инцидент “касается только конкретно посольства”, сообщив, что об угрозе другим дипмиссиям правоохранительным органам в настоящее время неизвестно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/proisshestviya-1729778638.html

https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша