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В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу - РИА Новости, 20.04.2022
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В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу
В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу - РИА Новости, 20.04.2022
В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу
Сотрудники секретной службы застрелили неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу в Вашингтоне, сообщил глава полицейского управления американской... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:04
2022-04-20T17:30
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники секретной службы застрелили неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу в Вашингтоне, сообщил глава полицейского управления американской столицы Роберт Конти."Сегодня утром в среду, незадолго до 8 часов, сотрудники секретной службы США прибыли по адресу 3000 Гаррисон плейс по вызову о грабеже ... они обнаружили неизвестного, который находился позади резиденции посла Перу", - рассказал журналистам глава городской полиции. По его словам, подозреваемый, мужчина 20-30 лет, был вооружен металлической палкой, которой разбил несколько окон в резиденции.После попытки задержания сотрудники секретной службы, которая отвечает в том числе за охрану посольств, застрелили подозреваемого.“Нет никаких свидетельств тому, что он был известен полиции”, - сказал Конти, отметив, что этот инцидент “касается только конкретно посольства”, сообщив, что об угрозе другим дипмиссиям правоохранительным органам в настоящее время неизвестно.
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в мире, сша
17:04 20.04.2022 (обновлено: 17:30 20.04.2022)
 
В Вашингтоне человека застрелили при попытке проникнуть в посольство Перу

В Вашингтоне полицейский застрелил неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники секретной службы застрелили неизвестного при попытке проникнуть в посольство Перу в Вашингтоне, сообщил глава полицейского управления американской столицы Роберт Конти.
"Сегодня утром в среду, незадолго до 8 часов, сотрудники секретной службы США прибыли по адресу 3000 Гаррисон плейс по вызову о грабеже ... они обнаружили неизвестного, который находился позади резиденции посла Перу", - рассказал журналистам глава городской полиции. По его словам, подозреваемый, мужчина 20-30 лет, был вооружен металлической палкой, которой разбил несколько окон в резиденции.
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“Нет никаких свидетельств тому, что он был известен полиции”, - сказал Конти, отметив, что этот инцидент “касается только конкретно посольства”, сообщив, что об угрозе другим дипмиссиям правоохранительным органам в настоящее время неизвестно.
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