https://ria.ru/20220420/vandalizm-1784607609.html

В Берлине зафиксировали 16 акций вандализма советских военных мемориалов

В Берлине зафиксировали 16 акций вандализма советских военных мемориалов - РИА Новости, 20.04.2022

В Берлине зафиксировали 16 акций вандализма советских военных мемориалов

В Берлине с 24 февраля зафиксированы 16 акций вандалов на территории советских военных мемориалов, сообщило со ссылкой на представителя полиции издание... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:26

2022-04-20T23:26

2022-04-20T23:47

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. В Берлине с 24 февраля зафиксированы 16 акций вандалов на территории советских военных мемориалов, сообщило со ссылкой на представителя полиции издание Tagesspiegel.По информации издания, в Берлине введено усиленное патрулирование мемориалов силами полиции после действий вандалов в Трептов-парке, где расположен один из самых известных в мире советских военных мемориалов и где находится знаменитая статуя Воина-освободителя с девочкой на руках.Следственный комитет России возбудил ранее четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии. По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской.Посольство России в Германии уже направило ряд нот протеста в немецкий МИД в связи с атаками вандалов. Так, 18 апреля дипмиссия сообщила об очередном обращении в германское внешнеполитическое ведомство в связи с осквернением советского военного мемориала в Трептов-парке в Берлине. В дипмиссии подчеркнули, что "настоятельно призвали германские власти принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь" в соответствии с положениями соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.

https://ria.ru/20220408/vandalizm-1782600337.html

https://ria.ru/20220311/berlin-1777655359.html

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в мире, берлин (город), происшествия, вандализм, германия