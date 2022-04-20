https://ria.ru/20220420/vaktsina-1784455157.html

В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии

В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии - РИА Новости, 20.04.2022

В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии

На данный момент Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии, доклинические исследования уже проведены, сообщила заместитель главного... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:06

2022-04-20T12:06

2022-04-20T12:06

институт аллергологии и клинической иммунологии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На данный момент Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии, доклинические исследования уже проведены, сообщила заместитель главного врача учреждения Евгения Назарова."Сейчас разрабатывается вакцина от аллергии нашим институтом. Доклинические исследования уже проведены и они дали очень и очень хорошие результаты. Планируется проведение клинических исследований. Это будет похоже на аллерген специфической иммунотерапии, но просто инъекций надо будет делать значительно меньше, чем теми аллергенами, которые существуют сейчас", - сказала Назарова в ходе пресс-конференции "Сезонная аллергия: как аллергикам спастись весной".Заместитель главврача также отметила, то количество пациентов с аллергией увеличивается. Всего в мире от аллергии страдает более трети населения. При этом в крупных городах аллергиков намного больше, чем в деревнях.

https://ria.ru/20220417/allergiya-1783927210.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

институт аллергологии и клинической иммунологии, россия, здоровье - общество