Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/vaktsina-1784455157.html
В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии
В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии - РИА Новости, 20.04.2022
В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии
На данный момент Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии, доклинические исследования уже проведены, сообщила заместитель главного... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:06
2022-04-20T12:06
институт аллергологии и клинической иммунологии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753339525_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_e5b9f2c5c4f8c0218c36f6a652e242de.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На данный момент Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии, доклинические исследования уже проведены, сообщила заместитель главного врача учреждения Евгения Назарова."Сейчас разрабатывается вакцина от аллергии нашим институтом. Доклинические исследования уже проведены и они дали очень и очень хорошие результаты. Планируется проведение клинических исследований. Это будет похоже на аллерген специфической иммунотерапии, но просто инъекций надо будет делать значительно меньше, чем теми аллергенами, которые существуют сейчас", - сказала Назарова в ходе пресс-конференции "Сезонная аллергия: как аллергикам спастись весной".Заместитель главврача также отметила, то количество пациентов с аллергией увеличивается. Всего в мире от аллергии страдает более трети населения. При этом в крупных городах аллергиков намного больше, чем в деревнях.
https://ria.ru/20220417/allergiya-1783927210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753339525_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_5f3562b56fdd8ed1248e84d90bb0bdad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
институт аллергологии и клинической иммунологии, россия, здоровье - общество
12:06 20.04.2022
 
В России разрабатывают вакцину от сезонной аллергии

Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии

© Depositphotos / WavebreakmediaАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Аллергия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На данный момент Институт иммунологии ФМБА разрабатывает вакцину от сезонной аллергии, доклинические исследования уже проведены, сообщила заместитель главного врача учреждения Евгения Назарова.
"Сейчас разрабатывается вакцина от аллергии нашим институтом. Доклинические исследования уже проведены и они дали очень и очень хорошие результаты. Планируется проведение клинических исследований. Это будет похоже на аллерген специфической иммунотерапии, но просто инъекций надо будет делать значительно меньше, чем теми аллергенами, которые существуют сейчас", - сказала Назарова в ходе пресс-конференции "Сезонная аллергия: как аллергикам спастись весной".
Заместитель главврача также отметила, то количество пациентов с аллергией увеличивается. Всего в мире от аллергии страдает более трети населения. При этом в крупных городах аллергиков намного больше, чем в деревнях.
Аллергия - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 01:15
Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
 
Институт аллергологии и клинической иммунологииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала