https://ria.ru/20220420/uvolnenie-1784434089.html
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении - РИА Новости, 20.04.2022
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении
Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:53
2022-04-20T10:53
2022-04-20T10:53
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность профильному ведомству для защиты прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").Как напомнила Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, с 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на проверки бизнеса. Она отметила, что на время моратория Роструд лишился возможности "реагировать на тревожные сигналы о нарушениях, которые поступают в ведомства" в части обращений о незаконном увольнении."На самом деле, мораторий очень правильный и точный - он введен, чтобы снизить необоснованную нагрузку на бизнес, но понимая и защищая права предпринимателей, мы не можем забыть о людях, которые работают на предприятиях, поэтому в части обращений, касающихся незаконных увольнений, мы считаем, нужно разрешить Роструду проверять эти обращения", - отметила Кузнецова.
https://ria.ru/20220314/rostrud-1777987213.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), анна кузнецова, госдума рф
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении
Кузнецова предложила разрешить Роструду проверять обращения о незаконном увольнении
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность профильному ведомству для защиты прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
Как напомнила Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, с 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на проверки бизнеса. Она отметила, что на время моратория Роструд
лишился возможности "реагировать на тревожные сигналы о нарушениях, которые поступают в ведомства" в части обращений о незаконном увольнении.
"На самом деле, мораторий очень правильный и точный - он введен, чтобы снизить необоснованную нагрузку на бизнес, но понимая и защищая права предпринимателей, мы не можем забыть о людях, которые работают на предприятиях, поэтому в части обращений, касающихся незаконных увольнений, мы считаем, нужно разрешить Роструду проверять эти обращения", - отметила Кузнецова.