https://ria.ru/20220420/uvolnenie-1784434089.html

В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении

В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении - РИА Новости, 20.04.2022

В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении

Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:53

2022-04-20T10:53

2022-04-20T10:53

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность профильному ведомству для защиты прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").Как напомнила Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, с 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на проверки бизнеса. Она отметила, что на время моратория Роструд лишился возможности "реагировать на тревожные сигналы о нарушениях, которые поступают в ведомства" в части обращений о незаконном увольнении."На самом деле, мораторий очень правильный и точный - он введен, чтобы снизить необоснованную нагрузку на бизнес, но понимая и защищая права предпринимателей, мы не можем забыть о людях, которые работают на предприятиях, поэтому в части обращений, касающихся незаконных увольнений, мы считаем, нужно разрешить Роструду проверять эти обращения", - отметила Кузнецова.

https://ria.ru/20220314/rostrud-1777987213.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), анна кузнецова, госдума рф