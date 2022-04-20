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В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении - РИА Новости, 20.04.2022
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В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении - РИА Новости, 20.04.2022
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении
Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:53
2022-04-20T10:53
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность профильному ведомству для защиты прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").Как напомнила Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, с 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на проверки бизнеса. Она отметила, что на время моратория Роструд лишился возможности "реагировать на тревожные сигналы о нарушениях, которые поступают в ведомства" в части обращений о незаконном увольнении."На самом деле, мораторий очень правильный и точный - он введен, чтобы снизить необоснованную нагрузку на бизнес, но понимая и защищая права предпринимателей, мы не можем забыть о людях, которые работают на предприятиях, поэтому в части обращений, касающихся незаконных увольнений, мы считаем, нужно разрешить Роструду проверять эти обращения", - отметила Кузнецова.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), анна кузнецова, госдума рф
10:53 20.04.2022
 
В ГД призвали разрешить Роструду проверку обращений о незаконном увольнении

Кузнецова предложила разрешить Роструду проверять обращения о незаконном увольнении

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса не позволяет Роструду проверять обращения работников по их незаконному увольнению, необходимо вернуть такую возможность профильному ведомству для защиты прав граждан, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
Как напомнила Кузнецова в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, с 10 марта до конца 2022 года правительством введен мораторий на проверки бизнеса. Она отметила, что на время моратория Роструд лишился возможности "реагировать на тревожные сигналы о нарушениях, которые поступают в ведомства" в части обращений о незаконном увольнении.
"На самом деле, мораторий очень правильный и точный - он введен, чтобы снизить необоснованную нагрузку на бизнес, но понимая и защищая права предпринимателей, мы не можем забыть о людях, которые работают на предприятиях, поэтому в части обращений, касающихся незаконных увольнений, мы считаем, нужно разрешить Роструду проверять эти обращения", - отметила Кузнецова.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:24
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Анна КузнецоваГосдума РФ
 
 
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