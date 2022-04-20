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Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/unichtozhenie-1784572537.html
Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов
Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов - РИА Новости, 20.04.2022
Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских "националистов", одну огневую позицию и один танк. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:11
2022-04-20T19:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских "националистов", одну огневую позицию и один танк."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк и два бронетранспортера", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Трофейный танк, доставшийся чеченскому отряду от украинских националистов
Украинские вояки настолько деморализованы, что стоит им увидеть чеченца, как сразу бегут наутек. Довольно часто в таких ситуациях они оставляют нашим бойцам ценные подарки стоимостью несколько миллионов долларов. Очередным таким трофеем стал танк с полным боевым комплектом. Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению и быстро водрузили на него чеченский флаг. Теперь им будет намного легче добираться до следующих ценных трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты. В целом ситуация с оснащением у наших бойцов очень хорошая. Регулярные поставки вооружения со стороны США и Европы приходятся очень кстати. Наши ребята просят передать им еще пару единиц «Абрамсов». Уж очень им не терпится погонять бандеровцев на иномарках.
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в мире, украина, днр, донбасс
19:11 20.04.2022 (обновлено: 19:34 20.04.2022)
 
Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов

В ДНР сообщили, что силы республики за сутки уничтожили 35 украинских националистов

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТанк вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Танк вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Танк вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских "националистов", одну огневую позицию и один танк.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк и два бронетранспортера", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожилая жительница города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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