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Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов

Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов - РИА Новости, 20.04.2022

Силы ДНР уничтожили за сутки 35 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских "националистов", одну огневую позицию и один танк. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:11

2022-04-20T19:11

2022-04-20T19:34

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских "националистов", одну огневую позицию и один танк."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк и два бронетранспортера", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html

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Трофейный танк, доставшийся чеченскому отряду от украинских националистов Украинские вояки настолько деморализованы, что стоит им увидеть чеченца, как сразу бегут наутек. Довольно часто в таких ситуациях они оставляют нашим бойцам ценные подарки стоимостью несколько миллионов долларов. Очередным таким трофеем стал танк с полным боевым комплектом. Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению и быстро водрузили на него чеченский флаг. Теперь им будет намного легче добираться до следующих ценных трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты. В целом ситуация с оснащением у наших бойцов очень хорошая. Регулярные поставки вооружения со стороны США и Европы приходятся очень кстати. Наши ребята просят передать им еще пару единиц «Абрамсов». Уж очень им не терпится погонять бандеровцев на иномарках. 2022-04-20T19:11 true PT0M43S

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в мире, украина, днр, донбасс