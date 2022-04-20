https://ria.ru/20220420/ukraina-1784595903.html

Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах

Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах

Украинские вооруженные формирования продолжают оборудовать в медучреждениях огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:47

2022-04-20T21:47

2022-04-20T21:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

славянск

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лисичанск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают оборудовать в медучреждениях огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в городе Славянске Донецкой народной республики в корпусе железнодорожной больницы размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии" , - сказал он на брифинге.По словам Мизинцева, украинские националисты оборудовали огневые позиции также в областной детской клинической больнице Лисичанска. При этом генерал подчеркнул, что эти и другие подобные факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения."В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220420/teroborona-1784404902.html

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784578420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, славянск, донецкая народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины