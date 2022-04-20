https://ria.ru/20220420/ukraina-1784595903.html
Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах
Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах - РИА Новости, 20.04.2022
Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах
Украинские вооруженные формирования продолжают оборудовать в медучреждениях огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:47
2022-04-20T21:47
2022-04-20T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
славянск
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лисичанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают оборудовать в медучреждениях огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения: в городе Славянске Донецкой народной республики в корпусе железнодорожной больницы размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии" , - сказал он на брифинге.По словам Мизинцева, украинские националисты оборудовали огневые позиции также в областной детской клинической больнице Лисичанска. При этом генерал подчеркнул, что эти и другие подобные факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения."В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220420/teroborona-1784404902.html
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784578420.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, донецкая народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
Украинские военные продолжают размещать огневые точки в больницах
Украинские военные продолжают размещать огневые точки в медицинских учреждениях