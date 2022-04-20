https://ria.ru/20220420/ukraina-1784578629.html
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
ВКС России в течение среды поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, сообщил... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:50
2022-04-20T19:50
2022-04-20T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВКС России в течение среды поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220420/rakety-1784431378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
19:50 20.04.2022 (обновлено: 20:16 20.04.2022)
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 украинских военных объекта и 150 националистов