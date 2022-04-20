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Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784578629.html
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине
ВКС России в течение среды поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, сообщил... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:50
2022-04-20T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВКС России в течение среды поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
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безопасность, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
19:50 20.04.2022 (обновлено: 20:16 20.04.2022)
 
Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 военных объекта на Украине

Авиация ВКС в течение дня уничтожила 73 украинских военных объекта и 150 националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВКС России в течение среды поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
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