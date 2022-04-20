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Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784568658.html
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:54
2022-04-20T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
мевлют чавушоглу
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для обеспечения безопасности мирных жителей на Украине, в том числе иностранцев, заявили в российском МИД по итогам разговора."Обсуждены возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, Лавров в разговоре с Чавушоглу заявил, что "ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве "живого щита" и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными".
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в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, мевлют чавушоглу, украина
18:54 20.04.2022 (обновлено: 18:59 20.04.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине

Главы МИД Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине

© РИА Новости / Илья ПиталевЖители города в Левобережном районе Мариуполя
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Жители города в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для обеспечения безопасности мирных жителей на Украине, в том числе иностранцев, заявили в российском МИД по итогам разговора.
"Обсуждены возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Лавров в разговоре с Чавушоглу заявил, что "ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве "живого щита" и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными".
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