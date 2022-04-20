https://ria.ru/20220420/ukraina-1784568658.html

Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине

Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:54

2022-04-20T18:54

2022-04-20T18:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

мевлют чавушоглу

украина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для обеспечения безопасности мирных жителей на Украине, в том числе иностранцев, заявили в российском МИД по итогам разговора."Обсуждены возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, Лавров в разговоре с Чавушоглу заявил, что "ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве "живого щита" и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными".

https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html

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Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, мевлют чавушоглу, украина