https://ria.ru/20220420/ukraina-1784568658.html
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:54
2022-04-20T18:54
2022-04-20T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
мевлют чавушоглу
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре возможные совместные шаги МИД и минобороны для обеспечения безопасности мирных жителей на Украине, в том числе иностранцев, заявили в российском МИД по итогам разговора."Обсуждены возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, Лавров в разговоре с Чавушоглу заявил, что "ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве "живого щита" и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными".
https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, мевлют чавушоглу, украина
18:54 20.04.2022 (обновлено: 18:59 20.04.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине
Главы МИД Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по безопасности гражданских лиц на Украине