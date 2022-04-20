Украинские войска обстреляли Золотое-5
Украинские войска обстреляли Золотое-5 снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДом, разрушенный в результате налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.10 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Золотое-5 с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.