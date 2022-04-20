https://ria.ru/20220420/ukraina-1784542321.html

В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения

В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 20.04.2022

В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения

Тяжелое вооружение может быть поставлено Украине, заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:11

2022-04-20T17:11

2022-04-20T17:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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германия

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Тяжелое вооружение может быть поставлено Украине, заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот."Я предполагаю, что (тяжелое) вооружение теперь также может быть поставлено или закуплено Украиной, что ранее не планировалось", - написал Рот в соцсети Twitter, добавив, что "мир не станет безопаснее и спокойнее, если мы будем сдерживаться".

https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html

украина

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр