https://ria.ru/20220420/ukraina-1784542321.html
В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения
В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 20.04.2022
В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения
Тяжелое вооружение может быть поставлено Украине, заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:11
2022-04-20T17:11
2022-04-20T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Тяжелое вооружение может быть поставлено Украине, заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот."Я предполагаю, что (тяжелое) вооружение теперь также может быть поставлено или закуплено Украиной, что ранее не планировалось", - написал Рот в соцсети Twitter, добавив, что "мир не станет безопаснее и спокойнее, если мы будем сдерживаться".
https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр
17:11 20.04.2022 (обновлено: 17:21 20.04.2022)
В Берлине допустили поставку Украине тяжелого вооружения
Глава комитета бундестага Рот: тяжелое вооружение может быть поставлено Украине