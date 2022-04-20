https://ria.ru/20220420/ukraina-1784477098.html

"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев

"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев - РИА Новости, 20.04.2022

"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:32

2022-04-20T13:32

2022-04-20T13:41

джо байден

владимир путин

украина

сша

россия

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи.Многие предположили, что для Запада это некое необъяснимое и опасное хобби."Все аналитики говорят, что императрица Америка всегда одерживает верх за счет лжи и интриг. Она сейчас так высоко прыгает, но это и есть критическая точка, после которой начнется резкий упадок", — считает пользователь с ником "Драконий город"."Реально просто жгут деньги — выкинули миллиарды долларов на оружие, хотя могли бы поспособствовать завершению боевых действий! Почему Запад не хочет поступать на благо своего народа? Я действительно не понимаю", — отметил другой комментатор."США ввели санкции против России и потребовали у Европы не покупать российский природный газ, в результате чего европейцы стали мерзнуть и скупать дрова, чтобы согреться. А госсекретарь США по ту сторону океана заявил: "Это цена, которую мы готовы заплатить!" Интересно смотреть, как связываются все эти вещи, ха-ха", — написал wujiabing."Все это устаревшие запасы оружия на сумму сто миллионов долларов, хотя конгрессу отчитались о выделенной помощи на 800 миллионов долларов, так что пока Байден только заработал 700 миллионов", — выразил мнение еще один пользователь."Кажется, демократам нравятся острые ощущения от бросания денег в людей", — предположил guan_15895511702519."Теперь-то вы понимаете, что Трамп был миролюбивым президентом? Демократическая партия гораздо ужаснее и развязывает военные конфликты по всему миру. Она чувствует себя более благородной с идеологической точки зрения и взяла на себя право определять и судить другие страны и расы. Она вполне подходит для роли кукловода для ведения войн и кровавых расправ. Байден — это зло!" — подчеркнул Leopard."План США состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы заставить славянские народы пойти друг против друга и тем самым поглотить национальную силу России. Они собираются драться до последнего украинца. Для США, даже если Украина в итоге исчезнет с лица земли, если она сможет хоть чуть-чуть навредить России, этого уже будет достаточно", — подытожили читатели.Накануне Джо Байден обсудил с союзниками оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил, что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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Станислав Ванд

джо байден, владимир путин, украина, сша, россия, министерство обороны сша