Рейтинг@Mail.ru
"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784477098.html
"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев
"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев - РИА Новости, 20.04.2022
"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:32
2022-04-20T13:41
джо байден
владимир путин
украина
сша
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи.Многие предположили, что для Запада это некое необъяснимое и опасное хобби."Все аналитики говорят, что императрица Америка всегда одерживает верх за счет лжи и интриг. Она сейчас так высоко прыгает, но это и есть критическая точка, после которой начнется резкий упадок", — считает пользователь с ником "Драконий город"."Реально просто жгут деньги — выкинули миллиарды долларов на оружие, хотя могли бы поспособствовать завершению боевых действий! Почему Запад не хочет поступать на благо своего народа? Я действительно не понимаю", — отметил другой комментатор."США ввели санкции против России и потребовали у Европы не покупать российский природный газ, в результате чего европейцы стали мерзнуть и скупать дрова, чтобы согреться. А госсекретарь США по ту сторону океана заявил: "Это цена, которую мы готовы заплатить!" Интересно смотреть, как связываются все эти вещи, ха-ха", — написал wujiabing."Все это устаревшие запасы оружия на сумму сто миллионов долларов, хотя конгрессу отчитались о выделенной помощи на 800 миллионов долларов, так что пока Байден только заработал 700 миллионов", — выразил мнение еще один пользователь."Кажется, демократам нравятся острые ощущения от бросания денег в людей", — предположил guan_15895511702519."Теперь-то вы понимаете, что Трамп был миролюбивым президентом? Демократическая партия гораздо ужаснее и развязывает военные конфликты по всему миру. Она чувствует себя более благородной с идеологической точки зрения и взяла на себя право определять и судить другие страны и расы. Она вполне подходит для роли кукловода для ведения войн и кровавых расправ. Байден — это зло!" — подчеркнул Leopard."План США состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы заставить славянские народы пойти друг против друга и тем самым поглотить национальную силу России. Они собираются драться до последнего украинца. Для США, даже если Украина в итоге исчезнет с лица земли, если она сможет хоть чуть-чуть навредить России, этого уже будет достаточно", — подытожили читатели.Накануне Джо Байден обсудил с союзниками оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил, что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html
https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784417419.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, владимир путин, украина, сша, россия, министерство обороны сша
13:32 20.04.2022 (обновлено: 13:41 20.04.2022)
 
"Жгут деньги": очередные планы Запада вооружить Украину возмутили китайцев

Читатели "Гуаньча" пришли в ярость из-за планов Запада поставить на Украину больше оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на сообщение о том, что президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи.
Многие предположили, что для Запада это некое необъяснимое и опасное хобби.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 23:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
"Все аналитики говорят, что императрица Америка всегда одерживает верх за счет лжи и интриг. Она сейчас так высоко прыгает, но это и есть критическая точка, после которой начнется резкий упадок", — считает пользователь с ником "Драконий город".
"Реально просто жгут деньги — выкинули миллиарды долларов на оружие, хотя могли бы поспособствовать завершению боевых действий! Почему Запад не хочет поступать на благо своего народа? Я действительно не понимаю", — отметил другой комментатор.
"США ввели санкции против России и потребовали у Европы не покупать российский природный газ, в результате чего европейцы стали мерзнуть и скупать дрова, чтобы согреться. А госсекретарь США по ту сторону океана заявил: "Это цена, которую мы готовы заплатить!" Интересно смотреть, как связываются все эти вещи, ха-ха", — написал wujiabing.
"Все это устаревшие запасы оружия на сумму сто миллионов долларов, хотя конгрессу отчитались о выделенной помощи на 800 миллионов долларов, так что пока Байден только заработал 700 миллионов", — выразил мнение еще один пользователь.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 19:35
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине
"Кажется, демократам нравятся острые ощущения от бросания денег в людей", — предположил guan_15895511702519.
"Теперь-то вы понимаете, что Трамп был миролюбивым президентом? Демократическая партия гораздо ужаснее и развязывает военные конфликты по всему миру. Она чувствует себя более благородной с идеологической точки зрения и взяла на себя право определять и судить другие страны и расы. Она вполне подходит для роли кукловода для ведения войн и кровавых расправ. Байден — это зло!" — подчеркнул Leopard.
"План США состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы заставить славянские народы пойти друг против друга и тем самым поглотить национальную силу России. Они собираются драться до последнего украинца. Для США, даже если Украина в итоге исчезнет с лица земли, если она сможет хоть чуть-чуть навредить России, этого уже будет достаточно", — подытожили читатели.
Накануне Джо Байден обсудил с союзниками оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил, что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
09:22
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
 
Джо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала